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Менее чем в 100 км от Украины: Путин якобы посетил Курскую область, детали

Мария Николишин
21 мая 2025, 11:49
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В Кремле не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область.
Менее чем в 100 км от Украины: Путин якобы посетил Курскую область, детали
Путин посетил Курскую АЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Кратко:

  • Путин якобы приезжал в Курскую область
  • Точная дата поездки не указывается
  • Диктатор якобы побывал в городе Курчатов, где посетил Курскую АЭС-2

В стране-агрессоре России утверждают, что диктатор Владимир Путин приехал в Курскую области. Он якобы побывал в Курчатове, который находится менее чем в 100 км от границы с Украиной. Такое сообщение появилось на сайте Кремля.

Согласно заявлениям, Путин посетил Курскую область "впервые с момента полного освобождения региона". На самом деле ВСУ продолжают действовать на территории этой российской области.

видео дня

Стоит заметить, что точная дата рабочей поездки не указывается, лишь указывается, что она состоялась накануне.

В Кремле также заявили, что Путин встретился с "волонтерами" и и. о. губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Отмечается, что диктатор якобы побывал в городе Курчатов, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Менее чем в 100 км от Украины: Путин якобы посетил Курскую область, детали
Курская АЭС / Инфографика: Главред

Однако, фактически ни Кремль, ни российские СМИ не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область. Сайт Кремля опубликовал фото диктатора за белым столом с чашками и конфетами.

Путин посетил Курскую область - видео:

Менее чем в 100 км от Украины: Путин якобы посетил Курскую область, детали

Стоит добавить, что в Центр противодействия дезинформации заявили, что российские пропагандистские ресурсы активно распространяют сообщения о визите Владимира Путина в Курскую область, но намеренно избегают упоминаний о боевых действиях, которые там фактически продолжаются.

В ведомстве отмечают, что такая информационная тактика Кремля направлена на создание иллюзии стабильности, мира и полного контроля над приграничной территорией.

"Избегание упоминаний о войне - это не случайность, а продуманный сценарий, который должен замаскировать реальное положение вещей. Подобные визиты - это политический спектакль, который должен отвлечь внимание россиян от поражений на фронте и потерь в приграничных регионах", - говорится в сообщении.

Курская область - что известно

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что Силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в Курской области, в частности в районе поселка Теткино, что на территории РФ.

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что благодаря активным действиям ВСУ на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, 30 апреля российский диктатор Владимир Путин признал, что в Курской области все еще присутствуют украинские защитники.

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Курская АЭС - что о ней известно

Курская АЭС - атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм, пишет Википедия.

Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт. По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2.

Курская АЭС является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом".

На станции работают более 5 тысяч человек

В 2021 году выработка электроэнергии составила 25,1 млрд кВт-ч.

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