Менее чем в 100 км от Украины: Путин якобы посетил Курскую область, детали

Кратко:
- Путин якобы приезжал в Курскую область
- Точная дата поездки не указывается
- Диктатор якобы побывал в городе Курчатов, где посетил Курскую АЭС-2
В стране-агрессоре России утверждают, что диктатор Владимир Путин приехал в Курскую области. Он якобы побывал в Курчатове, который находится менее чем в 100 км от границы с Украиной. Такое сообщение появилось на сайте Кремля.
Согласно заявлениям, Путин посетил Курскую область "впервые с момента полного освобождения региона". На самом деле ВСУ продолжают действовать на территории этой российской области.
Стоит заметить, что точная дата рабочей поездки не указывается, лишь указывается, что она состоялась накануне.
В Кремле также заявили, что Путин встретился с "волонтерами" и и. о. губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Отмечается, что диктатор якобы побывал в городе Курчатов, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
Однако, фактически ни Кремль, ни российские СМИ не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область. Сайт Кремля опубликовал фото диктатора за белым столом с чашками и конфетами.
Путин посетил Курскую область - видео:
Стоит добавить, что в Центр противодействия дезинформации заявили, что российские пропагандистские ресурсы активно распространяют сообщения о визите Владимира Путина в Курскую область, но намеренно избегают упоминаний о боевых действиях, которые там фактически продолжаются.
В ведомстве отмечают, что такая информационная тактика Кремля направлена на создание иллюзии стабильности, мира и полного контроля над приграничной территорией.
"Избегание упоминаний о войне - это не случайность, а продуманный сценарий, который должен замаскировать реальное положение вещей. Подобные визиты - это политический спектакль, который должен отвлечь внимание россиян от поражений на фронте и потерь в приграничных регионах", - говорится в сообщении.
Курская область - что известно
Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что Силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в Курской области, в частности в районе поселка Теткино, что на территории РФ.
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что благодаря активным действиям ВСУ на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях.
Кроме того, 30 апреля российский диктатор Владимир Путин признал, что в Курской области все еще присутствуют украинские защитники.
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Курская АЭС - что о ней известно
Курская АЭС - атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм, пишет Википедия.
Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт. По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2.
Курская АЭС является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом".
На станции работают более 5 тысяч человек
В 2021 году выработка электроэнергии составила 25,1 млрд кВт-ч.
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