Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ могли продвинуться в Курской области: в ISW рассказали об успехах Сил обороны

Марина Фурман
8 мая 2025, 09:12
382
Украинские военные не комментировали информацию о наступлении в районе Теткино Курской области.
ВГУ, карта
Аналитики рассказали о ситуации в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstate

Основное:

  • ВСУ могли продвинуться в Курской области
  • Силы обороны Украины зашли в поселок Теткино

Силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в Курской области, в частности в районе поселка Теткино, что на территории РФ. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские оккупационные войска наносили авиаудары по зданию в южной части Теткино. Это указывает на то, что украинские военные взяли под контроль позиции в поселке, говорится в сообщении.

видео дня

Некоторые российские милблогеры утверждают, что Силы обороны контролируют до двух улиц в южной части населенного пункта. Другие военкоры заявляют, что путинские войска якобы вытеснили ВСУ из Теткино, однако ISW не подтверждает эту информацию.

Также некоторые оккупанты утверждают, что Силы обороны могли войти в населенный пункт Новый Путь.

"ISW не наблюдал геолокационных записей, которые бы указывали на то, что украинские силы вошли в Новый Путь", - говорится в материале аналитиков.

Стоит добавить, что украинские военные пока не подтверждали информацию о наступлении в районе Теткино Курской области.

Операция в Курской области - новости по теме

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявлял, что бои в Курской области продолжаются 9 месяцев. За это время операция достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.

Военный эксперт Павел Лакийчук также рассказывал, что на территории Курской области, несмотря на заявления начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, все еще продолжаются боевые действия. Более того, украинские силы активизировались возле населенного пункта Теткино.

Как писал Главред, накануне в Генштабе отчитались, что Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления российских войск на Курщине. В результате атаки уничтожено до 20 военных вместе с техникой.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бойцы ВСУ Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

09:49Фронт
Путин объявил перемирие на три дня: стало известно, соблюдают ли оккупанты тишину

Путин объявил перемирие на три дня: стало известно, соблюдают ли оккупанты тишину

09:03Война
Получит ли Украина ракеты Taurus: канцлер Германии заинтриговал заявлением

Получит ли Украина ракеты Taurus: канцлер Германии заинтриговал заявлением

08:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Китайский гороскоп на сегодня 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

Китайский гороскоп на сегодня 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

Последние новости

09:49

ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

09:46

Карта Deep State онлайн за 8 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:38

Александра Кучеренко распрощалась с парижским партнером и примчалась в Киев

09:28

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 мая (обновляется)

09:12

ВСУ могли продвинуться в Курской области: в ISW рассказали об успехах Сил обороны

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
09:03

Путин объявил перемирие на три дня: стало известно, соблюдают ли оккупанты тишину

08:13

Получит ли Украина ракеты Taurus: канцлер Германии заинтриговал заявлением

08:10

Россия начала платить истощением за войну в Украинемнение

08:07

Отказались встречаться: Денисенко и Фединчик проигнорировали заседание суда

Реклама
07:47

"Главная" валюта может измениться: в НБУ сказали, будет ли переход с доллара на евро

07:10

Чем отличаются 2 мальчика: сложная загадка для самых внимательных

06:52

Партизаны провели диверсию: без связи остались военные объекты в Подмосковье

06:00

Почему парад на Красной площади Москвы – законная военная цель для Украинымнение

05:50

Заковыристый тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках лучницы за 15 секунд

05:32

Догадываются единицы: что означает странный красный крест на светофоре

05:02

Не только десерт: откуда берут птичье молоко

04:30

Для чего нужны кнопки с "+" и "-" на руле в авто: ответ удивит водителей

03:17

РФ готовится к новым наступлениям: ждать ли перемирия к лету 2025

02:30

Уйдет из жизни или передаст власть: прогноз последнего срока Путина в КремлеВидео

01:53

Конклав не смог избрать нового Папу Римского в 1-ый день голосования – детали

Реклама
01:35

Пенсионеры из 9 областей получат значительную доплату: кому и как начислят деньги

01:30

Тяжелобольная Селин Дион выступит на Евровидении-2025 в Базеле - СМИВидео

00:43

Гороскоп по лунному календарю: что следует обязательно сделать 8 мая

00:35

Украинки не хотят покидать Европу даже после войны – СМИ

00:12

"Я рыдаю, я плачу, меня пробирает": Потап признался, кто его "терзает"

07 мая, среда
23:51

В Украине взлетели цены на топливо: когда стоимость бензина пойдет вниз

23:42

Гаубицы и ракеты для IRIS-T: Германия передала Украине пакет военной помощи

23:32

"Этот мужчина любит меня": Алина Доротюк выходит замуж

23:10

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

23:03

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

22:48

Обвалились цены на популярный продукт: самая низкая стоимость за последние годы

22:39

"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

22:22

Скандал на Евровидении: Ziferblat жестко отреагировали на вопрос о войнеВидео

22:08

Победитель среди шашлыков: рецепт покорит даже самых привередливых гурманов

22:06

Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину

22:02

"Победители" в сауне и Маленький принц из Украины: какой была первая репетиция Евровидения-2025

22:00

Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

21:36

Сгорели заживо в собственной квартире: в Киеве погибла волонтер вместе с сыномФото

21:32

"Мы хотим мира": Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ

21:18

"Кремль не блефует": что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс

Реклама
20:59

Садоводы призвали не выбрасывать пластиковые бутылки: зачем они нужны

20:49

В Украине начнут проверять объявления о вакансиях: за что накажут работодателей

20:32

Принц Луи смешно скопировал старшего брата во время официальной церемонии

20:23

Дороже, чем в европейских странах: в Украине подорожает стоимость обучения в вузах

20:07

Зелень будет свежей неделями: найдено секретное место для хранения

20:01

Что увидели первым: оптическая иллюзия, которая расскажет о вас больше психолога

19:49

"НАТО нам поможет": гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин

19:47

Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

19:39

Можно ли ложиться спать голодным: эндокринолог дал четкий ответ

19:36

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять