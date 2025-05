ВСУ могли продвинуться в Курской области: в ISW рассказали об успехах Сил обороны

Основное:

Силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в Курской области, в частности в районе поселка Теткино, что на территории РФ. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские оккупационные войска наносили авиаудары по зданию в южной части Теткино. Это указывает на то, что украинские военные взяли под контроль позиции в поселке, говорится в сообщении.

Некоторые российские милблогеры утверждают, что Силы обороны контролируют до двух улиц в южной части населенного пункта. Другие военкоры заявляют, что путинские войска якобы вытеснили ВСУ из Теткино, однако ISW не подтверждает эту информацию.

Также некоторые оккупанты утверждают, что Силы обороны могли войти в населенный пункт Новый Путь.

Стоит добавить, что украинские военные пока не подтверждали информацию о наступлении в районе Теткино Курской области.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявлял, что бои в Курской области продолжаются 9 месяцев. За это время операция достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.

Военный эксперт Павел Лакийчук также рассказывал, что на территории Курской области, несмотря на заявления начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, все еще продолжаются боевые действия. Более того, украинские силы активизировались возле населенного пункта Теткино.

Как писал Главред, накануне в Генштабе отчитались, что Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления российских войск на Курщине. В результате атаки уничтожено до 20 военных вместе с техникой.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.