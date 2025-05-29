Американский режиссер вместе с балконом сорвался с высоты в Киеве

Кратко:
- Что случилось с американским режиссером
- Что он призывает сделать
Американский режиссер Кристофер Уолтерс, который снимает в Украине уже второй фильм о войне, пострадал в Киеве на Подоле.
Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, инцидент случился прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома.
"В Подольском районе на гражданина США, приехавшего в Украину документировать войну, упал балкон. Прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Мужчина получил травмы. Это не враждебная атака, а следствие многолетнего бездействия", - написал чиновник.
Однако сам режиссер говорит на видео, что он провалился вместе с балконом и сорвался с высоты прямо на асфальт.
По его словам, он хотел бы провести инспекцию, чтобы узнать, что случилось с балконом, чтобы подобные аварии больше не случались.
По словам Ткаченко, он срочно поручил новоназначенному главе Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с потерпевшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, а также провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности.
"Мы предоставим всю помощь. А потом будет серьезный разговор с районными управляющими компаниями", - добавил он.
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