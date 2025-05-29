Смогли ли россияне прорваться на Сумщине: у Зеленского рассказали о ходе боев

Советник главы Офиса президента Подоляк опроверг информацию о якобы прорыве на Сумщине и рассказал об интенсивности боев на Сумщине.

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У Зеленского рассказали детали о боях на Сумщине / Коллаж: Главред, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, wikimedia.org

О чем сказал Подоляк:

Войска РФ активизировали штурмовые действия на Сумщине

Заявления РФ о прорыве являются частью информационной кампании

Враг имеет накопленный ресурс на этом направлении

Российские оккупационные войска активизировались на границе с Сумской областью, пытаясь прорвать оборону. На этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для 24 Канала отметил, что враг сосредоточил там определенные силы и активно применяет артиллерию и авиацию. В то же время ситуация не выходит за пределы ожидаемого.

Подоляк также отметил, что сообщения о якобы прорыве и масштабном наступлении являются частью информационной кампании России. Такие заявления, как и тезисы об усилении летнего наступления или рост производства ракет, имеют целью психологически давить на Украину.

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"Так россияне хотят получить выполнение своих ультимативных условий. Надо спокойнее относиться к такой информации. Интенсивность составляет 150 - 200 боестолкновений по всей линии фронта, вместе с Сумской и Харьковской областями. Понятно, что там Россия имеет определенный накопленный ресурс", - подчеркнул советник председателя ОПУ.

Михаил Подоляк отметил, что российские войска оказывают давление на приграничные регионы, в частности пытаясь реализовать идею так называемых "буферных зон", о чем уже неоднократно заявляли.

Подоляк также обратил внимание на сложный рельеф Сумщины - леса, болота и возможность применения диверсионных групп. Враг сосредоточил в этом районе значительные силы, переброшенные из Курской области.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет о масштабной передислокации, ведь Россия также имеет ограниченные ресурсы, в частности в живой силе. Подобные заявления являются частью информационной кампании с целью психологического давления на украинское общество и попыток заставить Украину уступить.

Ситуация на фронте - что известно о боях на Сумщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ продолжают стягивать силы в Курской области, прилегающей к украинской границе. В то же время оккупанты предпринимают попытки прорыва на украинскую территорию, однако эти действия успешно подавляются Силами обороны. Об этом сообщил представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мисник.

По словам представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, в последнее время противник активизировал применение тактики малых штурмовых групп на Сумщине, постепенно расширяя зону боевых действий.

Мониторинговая группа DeepState информирует, что российские войска закрепились на северо-востоке Сумской области, на линии Веселовка - Журавка - Новенькое - Басовка. Интенсивные бои также продолжаются в районах населенных пунктов Беловоды и Локни.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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