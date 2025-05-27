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Оккупанты штурмуют Сумскую область: Демченко раскрыл замысел врага

Виталий Кирсанов
27 мая 2025, 14:33
1358
Наиболее активно такие группы оккупантов действуют в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка.
Оккупанты штурмуют Сумскую область
Оккупанты штурмуют Сумскую область / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, скриншот карты deepstatemap.live

Кратко:

  • Противник пытается попасть в Украину на квадроциклах и мотоциклах
  • Россияне не прекращают тактику захода малых штурмовых групп

В последнее время российские военные начали расширять зону применения тактики малых штурмовых групп в Сумской области. Об этом hromadske сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, пешие группы противника иногда пытаются попасть на территорию Украины на квадроциклах и мотоциклах, используя скорость для того, чтобы максимально продвинуться вглубь нашей территории. Там они пытаются закрепиться и выжидать подкрепление для того, чтобы уже большими силами вести бои.

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Как отметил Демченко, наиболее активно такие группы оккупантов действуют в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка, однако в последнее время начали расширять эту тактику левее Журавки - это населенные пункты Веселовка и Владимировка.

"Это постоянные действия противника. Сейчас видим, что они пытаются расширить эту зону. Если раньше было Новенькое, дальше направление населенного пункта Басовка, Журавка, то сейчас, к сожалению, фиксируем подобное еще на двух направлениях населенных пунктов", - рассказал представитель ГПСУ, добавив, что это продолжается уже не одну неделю и несмотря на потери, которые наносят противнику Силы обороны.

Кроме того, как отметил Демченко, на Сумщине активнее всего из всей границы с РФ, которую сейчас контролирует Украина, действуют ДРГ. В частности, диверсанты более активны на севере Сумщины, ближе к Черниговской области, или южнее - это ближе к Харьковщине.

В то же время, как сообщил спикер ГПСУ, в центральной части россияне не прекращают тактику захода малых штурмовых групп.

"Силы обороны Украины и пограничные подразделения максимально используют все имеющееся вооружение, чтобы уничтожать эти группы - как те, которые переходят линию госграницы, так и те, которые мы обнаруживаем еще на подступах к нашей границе", - сказал он.

Ситуация на Сумщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине. На Сумщине было зафиксировано расширение направлений, по которым пытаются наступать российские захватчики.

Напомним, ранее сообщалось о том, какую территорию контролирует РФ на Сумщине. Россияне взяли под контроль 4 населенных пункта в Сумской области.

Как ранее сообщал Главред, россияне сообщили о захвате важного села на Сумщине - стало известно, что ответили в ВСУ. На карте DeepState произошли определенные изменения на Сумском направлении.

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Что такое ГПСУ?

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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война в Украине ГПСУ Сумская область Андрей Демченко война России и Украины
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