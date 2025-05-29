"Казалось, петь больше не смогу": Марта Адамчук рассказала о сложном периоде

Марта Адамчук удивила своим признанием.

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Марта Адамчук - новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марта Адамчук

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Марта Адамчук рассказала, как пение ей помогает в жизни

О какой ее работе мало кто помнит

Украинская известная певица Марта Адамчук рассказала, что у нее были мысли бросить музыкальную карьеру.

В интервью 1plus1.ua артистка уточнила, что такие мысли к ней приходили в начале полномасштабной войны в Украине. Марта считала, что пение неуместно, когда вокруг столько боли и горя.

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"Когда началось полномасштабное вторжение, казалось, что петь больше никогда не смогу. Было ощущение, что голос — это что-то лишнее, будто нет больше смысла в музыке, когда вокруг столько боли, страха и неопределенности. Но со временем я поняла: именно музыка помогает выжить и мне, и тем, кто ее слушает. Она стала способом говорить тогда, когда не хватало слов. Возвращала на сцену вера в то, что мой голос может быть кому-то нужен, что он может поддерживать, дарить надежду", - отметила певица.

Марта Адамчук / фото: instagram.com, Марта Адамчук

Также Адамчук рассказала, что у нее есть опыт в работе, о котором мало кто не знает.

"Наверное, не все знают, что уже во время учебы в университете я начала работать бэк-вокалисткой — при этом без музыкального образования. Ведь большую часть жизни я посвящала танцам. Мне очень повезло с естественным гармоничным слухом. Именно благодаря ему я смогла интуитивно строить второй, третий голос без нот, просто на слух. И это действительно работало. Так начали появляться первые мои заработки в музыке. Впоследствии я попала в бэк-вокал в дуэт Потап и Настя, который тогда был на пике популярности. Это был любопытный и ценный опыт. А еще был случай, когда меня приглашали на студии, чтобы я секретно пела песни для девушек, мечтавших быть певицами, имели на это средства, но, честно говоря, не имели голосовых данных. Я записывала песню полностью, а потом звукорежиссеры микшировали мой вокал с их. И в результате казалось, что поют они. Такой вот у меня опыт – неожиданный, но очень ценный и по-своему прекрасный", - добавила Марта.

Марта Адамчук в Париже / фото: instagram.com, Марта Адамчук

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Кто такая Марта Адамчук? Марта Адамчук - известная украинская певица, автор песен и очень творческая личность. В свое время она пела на бэк-вокале группы "Потап и Настя". После участия в "Голосе Страны" стала вокалисткой танцевального телешоу "Танцы со звездами", а впоследствии - участницей развлекательного проекта "Женский квартал", где работает до сих пор.

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