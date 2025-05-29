Как нарезать лук без слез: известный повар раскрыл секрет: как нарезать лук без слез

Вы узнаете:
- Как правильно подготовить лук к нарезке
- Почему важно не отрезать хвостик
Лук - незаменимый ингредиент для приготовления блюд, салатов и соусов. Однако во время нарезания лука многие начинают плакать.
Главред решил разобраться, как избежать слез во время этого процесса.
Экспертные советы дает известный повар и финалист шоу "Мастер Шеф" - Евгений Клопотенко. В своем YouTube-канале он подробно рассказывает, как правильно резать лук, чтобы минимизировать дискомфорт.
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По словам повара, сначала необходимо отрезать часть лука с хвостиком, а затем сделать небольшой надрез на кожуре и аккуратно снять ее руками - это позволяет очистить лук без лишних усилий.
Следующий шаг - разрезать лук пополам, не задевая переднюю часть. Затем следует сделать несколько продольных надрезов, чем больше - тем лучше, а после - поперечные. Такой способ нарезки идеально подходит для зажаривания.
Клопотенко также отмечает, что можно использовать и другие способы нарезки, в зависимости от рецепта, но основной совет - не отрезать хвостик, очищать лук руками и не трогать переднюю часть лука, чтобы избежать слез.
Этот простой совет от известного шеф-повара поможет сохранить комфорт во время приготовления салатов и соусов.
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Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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