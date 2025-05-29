Как нарезать лук без слез: известный повар раскрыл секрет: как нарезать лук без слез

Повар Клопотенко советует, как сделать надрезы на луке, чтобы избежать дискомфорта при готовке.

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Как избежать слез во время нарезания лука / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скр\иншот youtube.com

Вы узнаете:

Как правильно подготовить лук к нарезке

Почему важно не отрезать хвостик

Лук - незаменимый ингредиент для приготовления блюд, салатов и соусов. Однако во время нарезания лука многие начинают плакать.

Главред решил разобраться, как избежать слез во время этого процесса.

Экспертные советы дает известный повар и финалист шоу "Мастер Шеф" - Евгений Клопотенко. В своем YouTube-канале он подробно рассказывает, как правильно резать лук, чтобы минимизировать дискомфорт.

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По словам повара, сначала необходимо отрезать часть лука с хвостиком, а затем сделать небольшой надрез на кожуре и аккуратно снять ее руками - это позволяет очистить лук без лишних усилий.

Следующий шаг - разрезать лук пополам, не задевая переднюю часть. Затем следует сделать несколько продольных надрезов, чем больше - тем лучше, а после - поперечные. Такой способ нарезки идеально подходит для зажаривания.

Клопотенко также отмечает, что можно использовать и другие способы нарезки, в зависимости от рецепта, но основной совет - не отрезать хвостик, очищать лук руками и не трогать переднюю часть лука, чтобы избежать слез.

Этот простой совет от известного шеф-повара поможет сохранить комфорт во время приготовления салатов и соусов.

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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