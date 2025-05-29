Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как нарезать лук без слез: известный повар раскрыл секрет: как нарезать лук без слез

Руслан Иваненко
29 мая 2025, 20:28
79
Повар Клопотенко советует, как сделать надрезы на луке, чтобы избежать дискомфорта при готовке.
лук
Как избежать слез во время нарезания лука / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скр\иншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как правильно подготовить лук к нарезке
  • Почему важно не отрезать хвостик

Лук - незаменимый ингредиент для приготовления блюд, салатов и соусов. Однако во время нарезания лука многие начинают плакать.

Главред решил разобраться, как избежать слез во время этого процесса.

Экспертные советы дает известный повар и финалист шоу "Мастер Шеф" - Евгений Клопотенко. В своем YouTube-канале он подробно рассказывает, как правильно резать лук, чтобы минимизировать дискомфорт.

Вам также может быть интересно: Не сгниет и не прорастет: женщина назвала идеальное место для хранения лука.

По словам повара, сначала необходимо отрезать часть лука с хвостиком, а затем сделать небольшой надрез на кожуре и аккуратно снять ее руками - это позволяет очистить лук без лишних усилий.

Следующий шаг - разрезать лук пополам, не задевая переднюю часть. Затем следует сделать несколько продольных надрезов, чем больше - тем лучше, а после - поперечные. Такой способ нарезки идеально подходит для зажаривания.

Клопотенко также отмечает, что можно использовать и другие способы нарезки, в зависимости от рецепта, но основной совет - не отрезать хвостик, очищать лук руками и не трогать переднюю часть лука, чтобы избежать слез.

Этот простой совет от известного шеф-повара поможет сохранить комфорт во время приготовления салатов и соусов.

Читайте также:

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лук салат лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не только Сумщина и Харьковщина: в ЦПД назвали область, которую РФ хочет захватить

Не только Сумщина и Харьковщина: в ЦПД назвали область, которую РФ хочет захватить

20:30Фронт
Когда в Украине будет новая основная валюта вместо гривны: в НБУ назвали сроки

Когда в Украине будет новая основная валюта вместо гривны: в НБУ назвали сроки

20:15Экономика
Смогли ли россияне прорваться на Сумщине: у Зеленского рассказали о ходе боев

Смогли ли россияне прорваться на Сумщине: у Зеленского рассказали о ходе боев

18:53Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Близнецам - трудности в любви, Львам - выбор

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Близнецам - трудности в любви, Львам - выбор

Путинист Пригожин рассекретил, что же происходит с Киркоровым на самом деле

Путинист Пригожин рассекретил, что же происходит с Киркоровым на самом деле

Доллар внезапно ушел в пике после четырехдневного "взлета": новый курс валют

Доллар внезапно ушел в пике после четырехдневного "взлета": новый курс валют

Гороскоп на завтра 30 мая: Тельцам - комплименты, Водолеям - грандиозная прибыль

Гороскоп на завтра 30 мая: Тельцам - комплименты, Водолеям - грандиозная прибыль

4 знака зодиака нужно действовать быстро, пока не закончилась удача в июне

4 знака зодиака нужно действовать быстро, пока не закончилась удача в июне

Последние новости

20:58

Игра в молчанку: Зеленский рассказал, почему Россия не показала "меморандум" о мире

20:30

Не только Сумщина и Харьковщина: в ЦПД назвали область, которую РФ хочет захватить

20:28

Как нарезать лук без слез: известный повар раскрыл секрет: как нарезать лук без слез

20:15

Когда в Украине будет новая основная валюта вместо гривны: в НБУ назвали сроки

19:46

"Путин прекрасно играет на чувствах Трампа": политолог раскрыл КГБшную тактику РФВидео

Украина рискует остаться один на один с Россией, Трамп "съезжает с темы" – ЗолотаревУкраина рискует остаться один на один с Россией, Трамп «съезжает с темы» – Золотарев
19:33

Монахиня зажигательно исполнила битбокс на ТВ и стала популярнойВидео

19:28

За кулисами военного сотрудничества: отчет ООН разоблачил масштабы помощи КНДР России

19:10

Почему Маск резко поумнел и осудил Трампамнение

18:53

Смогли ли россияне прорваться на Сумщине: у Зеленского рассказали о ходе боев

Реклама
18:39

Транш в $500 млн от МВФ уже близко: когда деньги поступят в Украину

18:39

Насколько полезны вареные яйца для здоровья: эксперты дали ответ

18:38

Угроза для человечества: ученые предупредили о пролете опасной звезды

18:34

Доллар стремительно летит вниз: сколько будет стоить валюта 30 мая

18:23

"Теплые, близкие": Светлицкая раскрыла правду про "роман" с Цымбалюком

18:12

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты

17:51

В Украине устанавливают новый дорожный знак: что означает прямоугольник с коляской

17:42

РФ перебросила 40 Ту-22М3 и 11 Ту-95МС на "Оленью": аналитики выяснили, для чего

17:39

Путин впервые заговорил о преемнике - кто его заменит, названы фамилииВидео

17:36

Жена Нелипы рассказала, почему развелась с артистом

17:25

Супертест на IQ: найдите мышь среди грибов за 5 секунд

Реклама
17:15

"Ленин - гриб и радиоволна": кто и зачем в 1991 году придумал фейк, ставший мемом

17:08

Все для России: СМИ сообщили, что в Китае заблокировали продажу Украине дронов

16:42

Цена на популярный продукт уже зашкаливает и дальше растет: сколько придется отдать

16:35

Украина впервые применила уникальное оружие для дальнобойных ударов - что известноВидео

16:31

План России провалился: Силы обороны заблокировали оккупантов на Харьковщине

16:30

"Не хочу врать": Зеленский обсуждал с Мерцом Taurus и дал одно обещание

16:26

"Как-то надо жить": Лилия Ребрик призналась, что сводит ее с ума

16:20

Поддерживает иммуннитет и мышцы: 5 причин пить кефир ежедневно

15:59

Зеленский назвал условие справедливого мира в Украине и объяснил роль Путина

15:57

Американский режиссер вместе с балконом сорвался с высоты в КиевеВидео

15:33

Стоит на пути к миру в Европе: Орбан оскандалился новым заявлением об Украине

15:22

Оккупанты перерезали важную трассу: названы два города, которые под угрозой

15:21

В Раде хотят ослабить правила для выезда мужчин за границу - что изменится

15:11

Сколько украинцам придется платить за газ в июне: стали известны цифры

14:57

30 мая - второй день Вознесения Господня: что можно и нельзя делать в праздник

14:33

Что на самом деле пили казаки: историк рассказал об уникальном напиткеВидео

14:29

Когда Троица в 2025 году: традиции, запреты и важные приметы

14:14

Как дать таблетку коту без лишнего стресса – проверенные способы

14:13

РФ применила новое вооружение: Украину атаковали неизвестные воздушные цели

14:13

"Казалось, петь больше не смогу": Марта Адамчук рассказала о сложном периоде

Реклама
13:57

Какой замок открыт: лишь единицы угадают всего за 5 секунд

13:51

"Мне простительно": Потап опять взялся за старое

13:47

В России вспыхнул завод: эксперт сообщил, что там производили для ведения войны

13:38

После пощечины: что сделала Макрон со своим мужем перед президентом Индонезии

13:31

Страшный диагноз: бывшая жена Максима Нелипы о том, как страдал погибший артист

13:19

Сухая погода накроет часть Украины: где прекратятся дожди с грозами

13:18

Новое заседание в формате "Рамштайн": названы дата и место проведения

12:44

Киев накрыл мощный ливень с градом: улицы затопило, есть обрывы электросетейВидео

12:32

Поставка ракет Taurus Украине: Мерц сделал интригующее заявление

12:21

Три категории украинцев могут выйти на пенсию после 15 лет стажа: кто имеет на это право

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять