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Морковь можно приготовить без плиты и духовки: метод, который удивит многих

Мария Николишин
23 мая 2025, 05:00
39
Морковь можно приготовить всего за 3 минуты.
Морковь можно приготовить без плиты и духовки: метод, который удивит многих
Как сварить морковь за 3 минуты / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сварить морковь без плиты и духовки
  • Какие овощи можно готовить в микроволновке

Морковь - это популярный овощ, который готовят многие украинцы. Однако, оказывается, что не обязательно долго варить ее в кастрюле, потому что есть более простой метод.

Главред решил разобраться, как быстро приготовить морковь.

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Как приготовить морковь в микроволновке

Как пишет express.co.uk, микроволновая печь является чрезвычайно универсальным кухонным прибором, который может сэкономить время во время приготовления различных блюд.

Так, чтобы приготовить морковь в микроволновой печи всего за 3 минуты, вам понадобится только тарелка, морковь, вода и микроволновая печь.

"Морковь, приготовленная в микроволновой печи, - это быстрый и простой гарнир, который можно приготовить почти к любому блюду. Морковь быстро пропаривается и ей нужно всего минуту, прежде чем вы сможете добавить приправы, такие как масло, мед или травы", - говорится в сообщении.

Нарежьте морковь небольшими кусками, положите в тарелку (пригодную для использования в микроволновой печи) и залейте водой. Тарелку с морковью стоит накрыть другой тарелкой и поставить в микроволновую печь.

Готовьте на высокой мощности 3 минуты, затем дайте постоять 1 минуту. Осторожно выньте тарелку, чтобы оценить готовность.

В микроволновой печи вы также можете приготовить брокколи, кукурузу, горошек и другие овощи.

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