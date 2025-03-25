Удивит гурманов: Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить плавленый сыр дома

Кратко:
- Эктор показал легкий рецепт плавленого сыра
- С какими специями его лучше подавать
Плавленый сыр когда-то был деликатесом в советские голодные времена. Тогда находчивые хозяйки могли бы назвать наверное сотни рецептов, начиная от салатов, заканчивая пирогами разной сложности. И везде главным героем был он - плавленый сыр.
Между тем, его совершенно не сложно приготовить дома и главный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как это сделать.
"Если хотите побаловать себя вкусным и полезным завтраком или перекусом, этот плавленый сыр – идеальный вариант. Его легко приготовить, а результат удивит даже самых требовательных гурманов", - обещает Хименес-Браво.
1. Смешайте сыр, яйцо, сливочное масло, щепотку соли и лимонную кислоту — все перебейте блендером.
2. Переложите в кастрюлю и варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не станет тягучей и кремовой.
3. Разделите на две части: в одну часть добавьте мелко нарезанную зелень и цедру лимона, в другую – жареные грибы и сушеный чеснок.
4. Выложите в формы и охладите.
"Этот сыр станет отличным дополнением к любому блюду", - обещает Эктор.
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