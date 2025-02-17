Эктор Хименес-Браво расстался с девушкой - шеф-повар в поиске новой любви

Хименес-Браво рассказал, какой должна быть его возлюбленная.

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Эктор Хименес-Браво разошелся с возлюбленной - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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Популярный шеф-повар заявил, что ищет новую партнершу

Таким образом Эктор намекнул, что его предыдущий роман завершился

Шеф-повар, шоумен и блогер, звезда кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво объявил, что его сердце вновь свободно. Во социальных сетях кулинар отметил, что находится в поисках "файной украиночки".

Эктор - мечта многих поклонниц, которая теперь, похоже, стала чуть более реальной. В своем блоге в Instagram он показал свой "Сертификат неженатого", который он сгенерировал в Дії.

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"Да, решил я значит тоже быть в тренде. Файная украиночка - найдись", - подписал фото Хименес-Браво.

В комментариях собралась уже огромная очередь из желающих, в которой отмечают шеф-повара, как завидного партнера: "Бажаючі розберуть вас на молекули, Екторе", "Швиденько на шоу холостяк! Такий красень і не окольцований!", "Оце ви погарячкували. Тепер дівки... аби не повбивали одна одну" и т.д.

Эктор Хименес-Браво разошелся с возлюбленной - подробности / instagram.com/hectorjimenezbravo

Еще совсем недавно Эктор Хименес-Браво рассказывал, что строит отношения с украинкой, которая значительно моложе него. Впервые про этот роман он заговорил весной 2022 года.

Пару познакомила общая знакомая. После начала полномасштабной войны они были вынуждены строить отношения на расстоянии, так как Эктор принял решение оставаться в Украине, а его избранница жила в Варшаве. Ее личность шеф-повар тщательно скрывал. Лишь изредка он публиковал снимки с ней.

Эктор Хименес-Браво с бывшей возлюбленной / instagram.com/hectorjimenezbravo

Стоит отметить, что Хименеса-Браво недавно заподозрили в романе с Ольгой Мартыновской - его коллегой по шоу МастерШеф. Она рассказывала, что завела роман с мужчиной из ресторанной сферы осенью 2023 года. Шеф-повар также скрывала от общественности своего партнера.

Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская / instagram.com/hectorjimenezbravo

Однако в канун Дня всех влюбленных Ольга Мартыновская сообщила, что переживает разрыв с бойфрендом. Это произошло за неделю до того, как Эктор Хименес-Браво сообщил, что готов к новым отношениям.

Ольга Мартыновская объявила, что рассталась с бойфрендом, за несколько дней до Эктора / instagram.com/olga_martynovska

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Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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