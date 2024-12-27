"Они правда пара": Эктор Хименес-Браво засветился в объятиях с украинской звездой

Что известно:
- Эктор Хименес-Браво ппоказался с Ольгой Мартыновской
- Кулинар готовится к Новому году
Украинский известный кулинар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками, как он проводит время с кулинаркой и судьей шоу "МастерШеф" Ольгой Мартыновской.
На своей странице в Instagram Эктор опубликовал фото, на котором он показался в ресоране в объятиях с Ольгой.
Также ресторатор обратился к поклонникам, спросив готовы ли они к Новому году.
"Хороши мы с Ольгой Мартыновской. Готовы уже к Новому году? Пишите в комментариях", – написал Эктор.
Поклонники же решили, что Хименес-Браво и Мартыновская состоят в романтических отношениях.
"Они правда пара";
"Ага, значит шуры-муры у вас. Я так и думал";
"Рада за вас", - высказались фанаты.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.
А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.
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Кто такой Эктор Хименес-Браво?
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномашстабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
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