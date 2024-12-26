Альбина Джанабаева засветила лицо дочери от Валерия Меладзе - детали

Вы узнаете:
- Альбина Джанабаева показала, как прошел 2024 год
- На видео засветилась ее дочь Агата
Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта с семьей жить в Испанию, не часто показывает лицо дочери Агаты.
В своих соцсетях певица опубликовала видео, в котором поблагодарила мир за еще один год.
"Верю, что этот год был полон самых радостных и счастливых моментов в вашей жизни. Давайте вместе делиться ими под песню "Прошлогодний снег"", - написала Альбина.
На одном из кадров можно увидеть, как Джанабаева кружит Агату на руках. Поклонники уже не впервые отмечают, что девочка больше похожа на свою маму, а не на отца – российского певца Валерия Меладзе.
Валерий Меладзе - последние новости по теме
Как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.
А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
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Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
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