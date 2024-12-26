Альбина Джанабаева засветила лицо дочери от Валерия Меладзе - детали

Альбина Джанабаева сделала исключение в соцсетях.

https://glavred.info/starnews/albina-dzhanabaeva-zasvetila-lico-docheri-ot-valeriya-meladze-detali-10625294.html Ссылка скопирована

Альбина Джанабаева подбивает итоги года / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Вы узнаете:

Альбина Джанабаева показала, как прошел 2024 год

На видео засветилась ее дочь Агата

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта с семьей жить в Испанию, не часто показывает лицо дочери Агаты.

В своих соцсетях певица опубликовала видео, в котором поблагодарила мир за еще один год.

видео дня

"Верю, что этот год был полон самых радостных и счастливых моментов в вашей жизни. Давайте вместе делиться ими под песню "Прошлогодний снег"", - написала Альбина.

На одном из кадров можно увидеть, как Джанабаева кружит Агату на руках. Поклонники уже не впервые отмечают, что девочка больше похожа на свою маму, а не на отца – российского певца Валерия Меладзе.

Как выглядит дочь Джанабаевой и Меладзе / фото: скрин instagram.com, Альбина Джанабаева

Валерий Меладзе - последние новости по теме

Как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред