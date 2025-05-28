Не сгниет и не прорастет: женщина назвала идеальное место для хранения лука

Вы узнаете:
- Где лучше всего хранить лук дома
- Можно ли оставлять овощ в холодильнике
Лук - основной ингредиент многих блюд. Однако хранить овощ не всегда просто, поскольку он может довольно легко испортиться, сгнить и прорасти прямо в ящике. Главред выяснил, где стоит хранить лук, чтобы овощ как можно дольше оставался свежим.
Женщина в TikTok @kitchenconfession рассказала о секретном месте, в котором нужно хранить овощ, передает портал Express.co.
Многие кладут лук в холодильник, однако, там он может быстро испортиться из-за влаги и света, в частности, овощ может прорасти или заплесневеть. Поэтому это не лучшее место для хранения.
Лук лучше оставлять в сухом, прохладном и темном месте. Именно поэтому идеальным вариантом для хранения является корзина или контейнер. В таких условиях овощ может оставаться свежим несколько недель при обычной комнатной температуре. Главное - избегать влаги, света и держать его как можно дальше от источников тепла, в частности плиты.
Если у вас есть подвал или гараж, это также очень хорошее место для хранения овощей. Потому, что там прохладно и сухо. В то же время важно, чтобы в помещениях был хороший поток воздуха.
В целом лук следует держать подальше от прямых солнечных лучей и складывать в сетчатые мешки или корзины. Лук также можно заплести или подвесить.
Где правильно хранить лук - смотрите видео:
@kitchenconfession How to store onions ✨ #kitchentips#onion#kitchenhacks♬ original sound - Mary Mammoliti
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