Как заставить лук расти: хозяйка рассказала о "секретной" идеальной подкормке

Простая подкормка, которую может использовать каждый, поможет луку вырасти большим и красивым.

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Как заставить лук расти/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

Почему лук отстает в росте

Чем подкормить лук чтобы он пошел в рост

Чтобы лук был большим и красивым, он нуждается в тщательном уходе и специальной подкормке.

Автор YouTube-канала "Моє подвір'я" рассказала о том, как она подкармливает лук и чеснок, чтобы они очень хорошо наращивали перо и шли в рост.

По ее словам, первую подкормку они делают, когда растения только проклевываются из земли. Тогда лук и чеснок нужно посыпать золой.

В процессе роста хозяйка дважды опрыскивала чеснок и лук фитоспорином.

"Мы уже два раза обрызгивали чеснок и лук фитоспорином, потому что у нас очень часто идут дожди и дожди довольно такие холодные. У нас довольно таки холодно, поэтому время от времени нужно растеньям помогать. Если кончики листочков сохнут, то это и есть как раз реакция растений на холодную погоду", - отметила хозяйка.

Когда лук уже подрос, его подкармливают препаратом "Rost концентрат" для роста.

"На 10-литровый пульверизатор берем 20 мг вот такого раствора. "Ростконцентрат" - это органно-минеральное удобрение на основе гумата калия. Оно прекрасно помогает растениям побороть стресс, улучшает рост и увеличивает урожайность. Раствором "Ростконцентрата" можно подкармливать и под корень. Но грядочка у нас довольно таки большая, поэтому мы всегда чеснок и лук подкармливаем только по листу, делаем листовую подкормку. Если грядка небольшая, то хорошо делать такую подкормку под корень, особенно если часто падает дождь", - отметила автор видео.

Смотрите видео о том, как заставить лук расти:

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