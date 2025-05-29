Путин впервые заговорил о преемнике - кто его заменит, названы фамилии

Российский диктатор Путин может оставаться у власти до 2036 года, а слухи о преемнике имеют четкую провокационную цель, отметил Золотарев.

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Путин впервые заговорил о преемнике - кто его заменит / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Золотарев:

Путин публично заговорил о своем преемнике

Такие заявления имеют целью проверить поведение людей с политическими амбициями

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в рамках пропагандистского фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" впервые заговорил о своем преемнике. Заявление кремлевского лидера во время чата на Главред прокомментировал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Обычно о таких вещах не говорят зря. Многие в этом контексте говорят о Дюмине, но это не факт. Ведь сын есть у Патрушева, и по возрасту из "кремлевских принцев" он подходит. Когда-то Иванову пророчили большое будущее, но с ним случилось несчастье, и он сошел с политического небосклона. Пока что о преемниках Путина говорить преждевременно", - отметил политолог.

По его словам, заявления о возможных преемниках Путина часто носят провокационный характер. Их цель может заключаться в том, чтобы выявить претендентов, чтобы при необходимости их нейтрализовать или ослабить. Примером является ситуация с Дюминым, которого называли потенциальным преемником и для которого Курская операция должна была стать испытанием. Однако существенных результатов от него не было, и впоследствии о нем почти перестали вспоминать.

"В конце концов, последнее слово будет за Путиным. Система власти в России такова, что там нет абсолютной самодержавности, а есть компромисс интересов целого ряда групп. Та фигура, которая будет представляться наиболее приемлемой, на ней и остановятся. Но это не так, как представляют некоторые, то есть что будет едва ли не наследный принц. В любом случае, в ближайшие год-два эта тема абсолютно неактуальна. Что там будет до конца нынешнего президентского срока Путина - посмотрим", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, как Путин играет на чувствах Трампа, к какому выбору США подталкивают Украину, и возможен ли крах России:

Золотарев указывает на то, что Путин может оставаться у власти до 2036 года, если позволит состояние здоровья. Слухи о его замене двойником эксперт считает маловероятными, хотя некоторые визуальные детали вызывают вопросы. В общем, признаков того, что Путин готовится покинуть пост, пока не наблюдается.

"А с политической точки зрения заявление о преемниках было провокацией движения среди людей с амбициями, чтобы посмотреть на их поведение", - резюмировал он.

Преемник Путина - кто может стать следующим президентом РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин неожиданно затронул тему своего возможного преемника, отметив, что за это место может разгореться конкуренция между несколькими претендентами.

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов прокомментировал эту ситуацию.

Он отметил, что среди озвученных имен есть полностью нереалистичные варианты - например, Рамзан Кадыров, который, по его словам, не имеет никакого шанса стать президентом РФ. В то же время Морозов признал, что в списке есть и более вероятные кандидатуры.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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