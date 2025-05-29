Украина рискует остаться один на один с Россией, Трамп "съезжает с темы" – Золотарев

Украину толкают к тяжелому выбору – мир на унизительных условиях или война с Россией без поддержки и достаточных ресурсов для этого, отметил Андрей Золотарев.

https://glavred.info/interview/ukraina-riskuet-ostatsya-odin-na-odin-s-rossiey-tramp-sezzhaet-s-temy-zolotarev-10668491.html Ссылка скопирована

Путин играет на чувствах Трампа, и Трамп сливает все, что можно, взамен не получая ничего, отметил Золотарев / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. Общаясь с читателями, он рассказал, как Путин играет на чувствах Трампа и добивается своих целей, к какому сложному выбору толкают Украину, почему Трамп своими действиями начал напоминать Горбачева, чьи благие намерения привели к краху СССР, почему от Трампа сбежал Маск, а среди республиканцев назревает конфликт, грозит ли России развал, а также что похоронит режим Путина.

Представляем первую часть стенограммы чата с Андреем Золотаревым.

MirRa: Подготовкой к летнему наступлению и стягиванию российских войск, в частности, к Харьковщине и Сумщине, Путин наглядно продемонстрировал, что никакого перемирия не будет. Почему тогда Трамп забыл свои обещания ввести жесткие санкции, если РФ не пойдет на прекращение огня, почему Европа так вяло реализовывает свои угрозы из-за невыполнения ультиматума Кремлем? Что дальше, угрозы окончательно уйдут в слова, а Россия безнаказанно попрет захватывать очередные украинские города?

Андрей Золотарев: К сожалению, стратегический баланс для нас сводится к тому, что мы рискуем оказаться один на один с Россией при недостаточной поддержке со стороны европейских партнеров, прежде всего, большой европейской тройки. Понятно, что такие страны, как Дания, помогают нам: Дания отдала нам всю свою артиллерию – целый артиллерийский полк Caesar, и все, больше у нее самоходной артиллерии нет. Это все возможности Дании, маленькая страна.

Если говорить о Британии, Германии и Франции, то, к сожалению, комфортные и безопасные времена рождают очень слабых лидеров. Ежедневно мы слышим громкие заявления, где слово радикально расходится с делом. Это политика, которая не обеспечена ресурсами, которая не опирается на реальные возможности. Например, много говорилось о миротворцах, а потом выяснилось, что без американцев ничего не получится, и свободных войск у Европы практически нет. Во Франции это всего лишь Иностранный легион – это всего лишь 10 тысяч военнослужащих. В Британии все сухопутные силы – это чуть более 70 тысяч человек. Какие миротворцы? Но, тем не менее, громкие заявления были.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, как Путин играет на чувствах Трампа, к какому выбору толкают Украину США, и возможен ли крах России:

Точно так же и сейчас. Европейская тройка, то есть Германия, Франция и Британия, способна заткнуть дыру в бюджете на содержание государственного аппарата, но тянуть финансирование войны эти страны не в состоянии, учитывая, что они находятся в жесточайшем бюджетном кризисе. А война – это как минимум 4 миллиарда долларов ежемесячно. Откуда взять такие деньги? Доходы украинского бюджета не позволяют выделять такие суммы. Сейчас мы "доедаем" последние пакеты помощи, которые были подписаны Байденом. А что дальше? Война – это всегда деньги, деньги и еще раз деньги. Любой военный скажет, что победу нельзя купить за деньги, но и без денег вести войну нереально.

Поэтому, судя по всему, нас толкают к тяжелому выбору: либо подписание мира на унизительных для Украины условиях, что вызовет политическую турбулентность в нашей стране, либо остаться один на один с Россией и воевать с ней дальше, не имея достаточных для этого ресурсов. К этому сводится политика Трампа.

Трамп – бизнесмен, гешефтмахер: если он видит гешефт, то все остальное (геополитика, реноме страны и прочее) уходит на второй план. А Трамп видит гешефт.

Трамп видит выгоду во взаимоотношениях с Путиным, потому геополитика и даже реноме США для него отходят на второй план, отметил Золотарев / Фото: kremlin.ru

Обратите внимание на то, что притормозили банкротство Северных потоков. В то же время с российской "дочки" компании Chevron, которая вела бизнес на Тенгизском месторождении, снимают санкции. К чему бы это? Посмотрите на нашу ресурсную сделку – она касается не только редкоземельных металлов, которые сродни "золоту Полуботка", но и вполне конкретных активов вроде нашей газотранспортной системы. И я не удивлюсь, если спустя год ГТС окажется в собственности американцев, которые купят ее по цене металлолома. А ведь ГТС – это не только труба, но и колоссальные промышленные газохранилища на западной Украине, самые большие в мире.

Возможно, такова арифметика Трампа: покупаешь газ у Путина за 200 долларов за тысячу кубометров, а продаешь Европе за 500 долларов. Шикарный бизнес, шикарный гешефт, ведь это триллионы долларов! А все остальные "проблемы индейцев" шерифа-Трампа не волнуют.

У Трампа в понедельник одно, во вторник – другое, в среду – третье. Но в сухом остатке он "съезжает с темы".

Главред: Что же такое Путин смог предложить Трампу, что Трамп готов пожертвовать чем угодно и забыть о реноме своей страны?

Андрей Золотарев: Путин как выходец из КГБ прекрасно знает, что для общения с человеком нужно понимать его психотип. Психотип Трампа в Кремле изучили досконально и прекрасно знают, на чем играть.

Путин прекрасно играет на чувствах Трампа: и о внуках вспомнил в телефонном разговоре с ним, и о жене, а главное – не говорит Трампу "нет" и не возражает в том, что войну нужно заканчивать. Путин применяет такую технологию – "да, но нет". И всегда нужно смотреть, что после запятой. А "после запятой" у России все: выведение украинских войск из четырех областей, отказ от получения помощи, закрытие военной промышленности, сокращение ВСУ до 80 тысяч военнослужащих, изменение законодательства, а все, что было после 2014 года – предать анафеме. Иными словами, Россия выдвигает целый ряд таких условий, которые Зеленский не может выполнить, даже если бы хотел.

В общем, византийская дипломатия Кремля.

Путин шаг за шагом добивается своих целей, зная, как играть на чувствах Трампа – Золотарев / Фото: kremlin.ru

Путин шаг за шагом добивается своих стратегических целей. Нам это слышать неприятно, но давайте смотреть на факты: дипломатическая изоляция России разорвана, единство коллективного Запада разрушено (взгляните на внешнюю политику Трампа), Трамп "слил" инструменты мягкой силы, которые десятилетиями США использовали, в том числе и как средство давления на РФ (прекращение финансирования Радио Свобода, Голоса Америки, USAID; в России путинским режимом все это воспринималось как враждебная деятельность). Но – взамен пока Трамп не получил ничего.

Трамп очень напоминает Горбачева, у которого тоже были благие намерения, но все это закончилось крахом Советского Союза. А Трамп разрушает то, что создавалось до него, а вот с созиданием у него не получается совсем.

И тут очень показателен один момент – уход Илона Маска без лишнего шума. Причем осталось непонятным: неужели Маск – гениальный бизнесмен и визионер – так банально сел в лужу и не смог предвидеть, что политика очень плохо отразится на бизнесе, что и произошло с Tesla, акции которой упали в цене на 70% и которая понесла колоссальные убытки. А о "департаменте эффективности", из-за которого вначале было много шума, практически ничего не слышно. Маск первым понял, что что-то пошло не так.

Для меня как для политтехнолога был показателен пример выборов судьи в Висконсине, где протеже Маска с треском пролетел. Хотя было вложено порядка 20 миллионов долларов, что для периферийных выборов в США является очень серьезной суммой.

Маск первым понял, что что-то пошло не так и сбежал от Трампа, отметил Золотарев / Фото: ua.depositphotos.com

У Трампа пока нет никаких активов и никаких значимых побед, кроме замирения Руанды и Конго, но мир этого не видит. Мир видит беспомощность Трампа на Ближнем Востоке, потому что там война продолжается – операция "Колесницы Гидеона", которую проводит Армия обороны Израиля, сейчас в разгаре. Это совсем не тот мир, о котором говорил Уиткофф, когда подписывал 40-дневное перемирие. И с Украиной у Трампа не получается, ведь все оказалось намного сложнее.

Если не удастся получить Нобелевскую премию мира, Трамп рассчитывает получить хотя бы такие бизнес-проекты, которые можно будет показать американскому избирателю.

В целом, американцы мало интересуются внешней политикой – они смотрят на то, сколько стоит галлон бензина на ближайшей заправке и, исходя из этого, делают выводы, хорошая или плохая власть. Но есть одно "но": количество внешних неудач может перерасти в качество, и рейтинг Трампа начнет сыпаться, поскольку его будут критиковать и его экзистенциальные противники – демократы, и сами же республиканцы, не MAGA, не трамписты, а классические старые республиканцы, которые все чаще выражают недоумение, глядя на то, что делает Трамп. Ведь Трамп хоронит те геополитические конструкции, на которых десятилетиями держалась внешняя политика США.

Как пример – история с самолетом за 400 миллионов долларов, который эмир Катара подарил Трампу в ходе его поездки на Ближний Восток. У нынешнего эмира Катара очень мудрая мать. Катар всегда был спонсором исламского терроризма, того же ХАМАС. В отличие от бархатных Эмиратов, Катар поддерживает джихад. Но мать эмира Катара считает, что нужно добиваться своего не военными методами по отношению к неверным, а другими путями: через инфильтрацию, совместные проекты, инвестиции. То, что в Америке восприняли как взятку, было довольно эффективным ходом.

Однако после этого пошли разговоры о том, что предметом торга становится создание Палестинского государства, что для Израиля является абсолютно неприемлемым. Отношения Нетаньяху с Трампом были куда лучше, чем с Байденом. Но раз в таком вопросе возникла фигура президента США, Нетаньяху сразу заявил, что Израиль отказался от экономической помощи Штатов, а теперь пришло время подумать об отказе от военной помощи. Это все рушит конструкцию, которая существовала полстолетия. Полстолетия для США на Ближнем Востоке были две опорные страны – Саудовская Аравия и Израиль. Теперь эта конструкция в результате дипломатии Трампа в посудной лавке начинает сыпаться.

Главред: Вы провели параллель между Трампом и Горбачевым, в частности, упомянули о том, что Горбачев привел к развалу СССР. Не могли бы вы пояснить или дополнить свою мысль – вы считаете, что Трамп может развалить США?

Андрей Золотарев: Вспомните фильм "Падение империи", который наделал много шума. Там все начинается с того, что президент США решил остаться на третий срок, разогнал ФБР и т.д. Очень часто сценаристы Голливуда выступают провидцами. Вспомните фильм "Госпожа секретарь" 2014 года, в котором упоминается штурм российскими войсками Мариуполя, лидер украинских повстанцев Зелинский. В 2014 году, несмотря на то, что к тому времени произошло на Донбассе, это выглядело фантастикой. Тем не менее, создатели фильма оказались провидцами.

Вот и с Трампом не ясно, что будет через полгода-год. Может быть, он выйдет на какие-то радикальные формы противостояния. Трамп любит рубить с плеча. Он отодвинул всех старых республиканцев и сделал ставку на лоялистов. Трамп – борец с глубинным государством, считает, что его представителей вредителями. Он считает, что, несмотря на опыт, профессионализм, компетентность глубинного государства, нужно подтягивать лояльных к себе людей. Результат мы видим: уже ушел помощник по национальной безопасности, уже ушел Маск, то есть команда потихоньку начала сыпаться, потому что у Трампа не получается.

Почему я сравниваю Трампа с Горбачевым? У Горбачева тоже все начиналось с десакрализации карательной машины и спецслужб: преступления НКВД, Дети Арбата, Рой Медведев. В 1986-1987 гг. многие чесали затылок – мол, что это такое.

Тогда тоже звучала фраза "хватит кормить нахлебников". Тогда звучали вопросы о том, зачем содержать режимы в странах Азии и Африки, зачем помогаем Кубе, если самим денег не хватает. В 1987 году из-за падения ценовой конъюнктуры, когда нефть просела до 9 долларов за баррель, жить стало намного тяжелее, и это ощутили все. Такого грандиозного слива, когда сливают всех разом, как сейчас при Трампе, со времен Горбачева припомнить сложно.

У Трампа пока ничего не получается, и он стал очень похож на Горбачева перед крахом СССР, отметил Золотарев / Фото: ua.depositphotos.com

USAID – это инструмент глобального влияния США, это мягкая сила, но это инфраструктура влияния. Прекращение финансирования USAID Трампом – это отказ от всего, что было нормой и являлось стандартом на протяжении десятилетий.

Поэтому, когда я говорю о разрушении, речь идет о тех фактах, которые уже налицо. Да, вернуть реиндустриализацию США – хорошая идея. Но дьявол всегда кроется в мелочах. Чтобы реиндустриализовать США, нужно эту промышленность забрать. А ведь промышленность, любое производство – это колоссальные затраты электроэнергии. Даже искусственный интеллект – это весьма энергозатратная технология. Возобновляемыми источниками электроэнергии не отделаться – тут нужны атомные и тепловые электростанции, которые дают большую генерацию, а в Америке со всем этим плохо. В общем, у Трампа пока ничего не получается. Идея правильная, но пока результата нет.

Главред: Есть ли вероятность того, что Трамп просто не досидит до конца своего президентского срока?

Андрей Золотарев: Есть вероятность того, что история с импичментом может повториться. США – это все-таки федерация, не империя, и законы в каждом штате могут очень существенно отличаться. Но президентские выборы четко показали раскол: есть республиканские и есть демократические штаты. И демократы пока не отошли от нокаута, который они получили на выборах. Лиха беда начало. Во всяком случае, темпы падения рейтинга Трампа – это мигающая красная лампочка. И как раз промежуточные выборы в Конгресс могут стать для Трампа водоразделом, после которого он может превратиться в "хромую утку", может повториться история с импичментом, если все будет идти так, как сейчас. Трампу нужны результаты. Пока, кроме борьбы с нелегалами и беспредельной депортации, у Трампа ничего нет, но этому американский обыватель аплодирует. Все остальное – из рук вон плохо.

После выборов в Конгресс США Трамп может превратиться в "хромую утку", а история с импичментом может повториться, считает Золотарев / Фото: Офис президента Украины

Главред: Возвращаюсь к тому вопросу, от которого мы перешли к перспективам Трампа, – о взаимоотношениях Трампа и Путина. Получается, пока что Трамп не получает от Путина ничего, кроме комплиментов и красивых слов?

Андрей Золотарев: Ничего того, что стоит денег. Только красивые жесты, например, обмен пленными. А в остальном, как говорил Валерий Лобановский, баланс на табло. И у Трампа он нулевой.

скептик: Как вы считаете, есть ли основания говорить о том, что Трамп слил Украину, получив от нее все, что хотел, то есть сырьевую сделку?

Андрей Золотарев: Эта сырьевая сделка – не первая для США. До этого была сырьевая сделка с Ираком, и тогда все "накрылось медным тазом" из-за грандиозного коррупционного скандала. В 2017 году ресурсная сделка была подписана с президентом Афганистана Гани, но американцы при этом очень серьезно вкладывались в Афганистан – закачали туда практически триллион долларов, что гораздо больше, чем было потрачено на Украину и ее поддержку. И чем все закончилось? В Афганистане талибы, а о ресурсной сделке никто не вспоминает.

Чтобы заработала ресурсная сделка, нужно, чтобы здесь сохранилось государство, и чтобы оно было дееспособным. В ближайший год никаких дивидендов от этой сделки американцы не увидят. Возможно, под эту ресурсную сделку Украина будет получать оружие, но, по сути, это будет покупка, то есть за это будут рассчитываться украинскими недрами, полезными ископаемыми, инфраструктурой, но это дело не быстрое.

По сути, это кардинальное изменение политики США. Ведь Байден говорил, что Штаты будут помогать Украине столько, сколько нужно по времени, и в тех объемах, которые потребуются. Я всегда относился к этому скептически и пытался объяснить, что слухи о политической смерти Трампа преждевременны, что он может вернуться. Но в 2022 году об этом никто слушать не желал, мне отвечали, что это все чушь, что Запад с нами. А думать на год-два вперед люди не хотели. Теперь мы оказались в неприятной ситуации.

Совсем США Украину не бросят, но мы не получим достаточных ресурсов для того, чтобы можно было себя защитить.

wrangler: По вашим наблюдениям, какую игру ведет Рубио и может ли преподнести приятные для Украины сюрпризы? Ведь в последнее время он говорит то, что идет вразрез позиции Трампа, например, о санкциях Грэма он сказал, что эти санкции могут быть приняты в обход Трампа.

Андрей Золотарев: Да. И старые республиканцы критически относятся к действиям Трампа. Кстати, это стало одной из причин, почему Келлога отодвинули. Поскольку Келлог справедливо считал, что нельзя идти на односторонние уступки, то есть, если не видно взаимности, нужно продемонстрировать свои козыри и возможности.

Однако затею Грэма с пошлинами в размере 500% экономически не вытащить. США не потянули тарифы в размере 145% с Китаем, что тогда говорить о 500%.

Так что пока это громкая политическая декларация.

Однако конфликт между старыми республиканцами и трампистами на таких вопросах может очень скоро проявиться. В команде Трампа есть "ястребы" и реалисты. Советник по нацбезопасности, которого отправили в ООН, был "ястребом". Рубио и Уиткофф – не "голуби мира", но реалисты, которые считают, что нужно вести сбалансированную политику, не стуча кулаком по столу и не размахивая дубиной.

Не все довольны действиями Трампа, конфликт между старыми республиканцами и трампистами скоро может проявиться, подчеркнул Золотарев / Фото: Офис президента Украины

Лана: Что и когда способно положить конец режиму Путина?

Андрей Золотарев: Пока что, кроме борьбы "башен", ничего. В истории России так бывало не раз: борьба за власть становилась фатальной для внутриполитической стабильности. Но у нас есть немалая группа экспертов, которые всерьез фантазируют на тему распада России. Желающих инвестировать среди западных филантропов хватает. Но пока таких предпосылок нет. Пока Путин является той фигурой, которая объединяет интересы нескольких групп, то есть "башен Кремля". А вот что будет после Путина – это другой вопрос. Может быть что-то подобное тому, как после смерти Сталина, казалось бы, незыблемый и жесточайший режим начал постепенно сдуваться. В результате борьбы за власть одних тогда отправляли в отставку, а других, как Берию – к стенке. Тем не менее, в России борьба за власть очень часто выступала генератором смуты.

Tymur: Почему вдруг Путин впервые заговорил о своем преемнике (в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет")? Кто может им стать?

Андрей Золотарев: Обычно о таких вещах не говорят всуе. Многие в этом контексте говорят о Дюмине, но не факт. Ведь сын есть у Патрушева, и по возрасту из "кремлевских принцев" он подходит. Когда-то Иванову прочили большое будущее, но с ним случилось несчастье, и он сошел с политического небосклона. Пока о преемниках Путина говорить преждевременно.

Вообще, заявление о преемниках очень часто является провоцированием, чтобы посмотреть, кто высунется.

Главред: Чтобы устранить того, кто высунется?

Андрей Золотарев: Кого-то – устранить, кого-то – приструнить. Если кто-то высунется невпопад, его можно просто отодвинуть на задний план. Вот и с Дюминым поспешили, поскольку заявлялось, что Курская операция будет для него проверкой как потенциального преемника. Но больших успехов по выдавливанию ВСУ из Курской области в первые месяцы операции мы не наблюдали. А в последнее время о нем очень мало слышно.

В конце концов последнее слово будет за Путиным. Система власти в России такова, что там абсолютного самодержавия нет, а есть компромисс интересов целого ряда групп. Та фигура, которая будет представляться наиболее приемлемой, на ней и остановятся. Но это не так, как представляют некоторые, то есть что будет едва ли не наследный принц.

В любом случае, в ближайшие год-два эта тема абсолютно неактуальна. Что там будет к концу нынешнего президентского срока Путина – посмотрим. Может быть, состояние здоровья не позволит тянуть. А так, он вполне может до 2036 года оставаться у власти, если позволят физические кондиции.

К слову, я не отношусь к фан-клубу профессора Соловья, который считает, что Путин в холодильнике, а мы видим двойника. Хотя время от времени ракурс съемки вызывает удивление, но я все-таки думаю, что мы имеем дело с Путиным. И уходить пока он никуда не спешит.

А политтехнологически заявление о преемниках было провоцированием движения среди людей с амбициями, чтобы посмотреть на их поведение.

Путин будет оставаться у власти до 2036 года, но о преемнике он заговорил не просто так, считает Золотарев / Фото: kremlin.ru

Igor (Днепр): На ваш взгляд, возможен ли распад Российской Федерации в ближайшее десятилетие по экономическим причинам? По вашим наблюдениям, ощущают ли уже российские регионы (не Питер и Москва), а более отдаленные области, что деньги уже сжирает война, а российскому народу Кремль оставляет один вариант – "сосать лапу"?

Андрей Золотарев: У нас довольно искаженное представление о России. Ведь нефтегазовый сектор – это всего лишь 20% российской экономики. Да, технологически она отстает и нуждается в западных технологиях (например, нефтегазовая отрасль – в компрессорах Siemens). Но появился фактор Глобального Юга и Китай с его колоссальным производственным потенциалом, который закрывает очень многие дыры. В результате санкций европейские автопроизводители практически ушли из России, но улицы российских городов заполонили китайские машины.

Пока, несмотря на колоссальную разницу уровня жизни в Москве, Питере и российской глубинке, нет предпосылок для экономического краха России, подобного тому, который был в Советском Союзе в 80-е годы, когда США и саудиты обвалили цены на нефть. Именно тогда оказалось, что война в Афганистане была не по карману, и поддержка союзных режимов, и уровень жизни в СССР. Пока что предпосылок для такого краха я не вижу.

Нужно отдать должное, военное кейнсианство Белоусова – экономически правильный путь. Да, когда государственные ресурсы и деньги идут в военно-промышленный комплекс, это перегревает экономику, и остановить это потом будет тяжело. Но ВПК заработал. Глава центробанка Набиуллина подготовилась к санкционному давлению довольно профессионально. В итоге в России не случилось краха, хотя многие аналитики в 2022 году считали, что санкции заставят Москву изменить политику. Но оказалось, что к санкциям готовились и подготовились качественно хорошо. Так что запас стойкости российской экономики был недооценен.

В нынешнем миропорядке ценность имеют реальные ресурсы, и они у России есть. Поэтому я не верю в сценарий, по которому шел СССР, предполагающий, что в какой-то момент упадут цены на нефть, и в России наступит экономический крах, и все посыплется.

Золотарев рассказал, повторит ли Россия судьбу СССР / Фото: ua.depositphotos.com

sonita: Почему и зачем Кадыров заговорил о своей отставке? И что буде с Чечней, если Кадыров уйдет, не попытается ли она отправиться в свободное плавание?

Андрей Золотарев: Во-первых, у Кадырова есть определенные проблемы со здоровьем. Во-вторых, может быть, он, как и Путин, пытается провоцировать потенциальных соискателей. Ведь Кадыров никуда уходить не собирается. Скорее всего, это был вброс, чтобы просто понаблюдать.

Как лояльность туземных царьков зачастую оплачивалась деньгами царской казны, так и лояльность Кадырова и Чечни щедро оплачивается Москвы. Потому из разрушенного в 90-е Грозного сделали витрину. Однако эта "витрина" живет исключительно по своим законам, которые тяжело стыкуются с законами РФ. Как пример – девушку, которая сбежала из чеченской семьи, российские полицейские задержали в Питере и выдали родственникам. Другой пример – как пороли блогера. Это какое-то средневековье, но Кремль на это закрывает глаза в обмен на лояльность. Плюс кадыровцы готовы участвовать в военных авантюрах Москвы. Но – пока за это платят.

ponomar: Как вы считаете, решится ли Россия атаковать одну из стран Балтии или Финляндию в ближайшие годы? При каких условиях она на это пойдет?

Андрей Золотарев: Пока к такому повороту событий Кремль не готов. Но, судя по всему, если Кремль сумеет продать российскому обывателю эту войну как победоносную, а идеологически она займет место "СВО", то тогда вполне допускаю, что мы столкнемся с таким фактом, как "Нарвская народная республика". Вероятность того, что будет прорублен Сувалкский коридор, меньше. Но вот у Эстонии и Латвии могут возникнуть проблемы.

Кроме того, Путин вполне способен проверить НАТО на слабо. Он относится к лидерам Альянса не то что с презрением, а считает их неспособными реагировать. А раз они неспособны реагировать, Россия вполне может попробовать показать, что 5 статья Устава НАТО – это фикция.

Однако все это возможно через два-три года, не раньше.

Путин проверит НАТО на слабо через 2-3 года, считает Золотарев / скриншот

Главред: Будет ли подобная операция России против Эстонии или Латвии зависеть от того, закончится или будет продолжаться война в Украине? То есть это станет возможным только после завершения войны у нас?

Андрей Золотарев: Да. Возможности и ресурсы России не безграничны. Пока безопасность стран Балтии зависит от стойкости ВСУ. Пока украинская армия держится, Кремль не будет играть на двух досках сразу. Дальше, если Кремль сочтет, что он вышел победителем из войны с Украиной, в какой-то момент он пощупает НАТО на слабину и продемонстрирует, что готов "защищать русских".

ginger: На Петербургском международном юридическом форуме 19-21 мая прозвучало очень много любопытной дичи от российских деятелей: о том, что СССР до сих пор существует, о том, что Россия воюет с матрицей и змеем, и прочее. В какие действия России может вылиться это безумие в словах и головах ее деятелей?

Андрей Золотарев: Существует такая категория советников, с которыми уже давно никто не советуется. Возможно, это был вброс, чтобы посмотреть на реакцию. Ведь какой там спрос с этого советника. Но, в целом, сигнальчик, конечно, нехороший. Я думаю, что в других бывших республиках Советского Союза занервничали, например, в Казахстане, где есть северные регионы, заселенные преимущественно русскоговорящими, и они вполне могут оказаться горячей болевой точкой.

А сам форум, на мой взгляд, был неким кринж-форумом, поскольку юриспруденция – это все-таки не философствования, а наиболее точная из гуманитарных наук. Но то, что мы там услышали, в том числе и выступление представителя талибов, – это был чистый кринж.

Главред: Об инопланетянах, которые в России тоже могут быть признаны иноагентами, тоже хорошо прозвучало.

Андрей Золотарев: Да, складывается впечатление, что намерено подобрали кринжатину, но информационно это полетело со свистом. Но не стоит воспринимать все это слишком серьезно. Ведь тот же Модест Колеров говорил: "Какой Советский Союз 2.0? Вы хотите получить 15 миллионов бандеровцев, 60 миллионов среднеазиатский гастарбайтеров, 10 миллионов кавказских этнических националистов? От нас же ничего не останется". А он, кстати, один из близких к Кремлю политтехнологов.

Если, как утверждает советник Путина Антон Кобяков, "юридически СССР до сих пор существует", то, простите, а на каких правах тогда Россия – правопреемник Советского Союза?

Вообще, как видим, в Кремле исходят из того, что у постсоветских республик суверенитет должен простираться ровно до той степени, пока он не противоречит интересам Москвы.

Однако в ХХІ веке мир движется к такому миропорядку, где либо вообще не будет никаких правил, либо каждый будет городить-писать эти правила по-своему.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред