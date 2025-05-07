Путину осталось 10-12 лет: появился прогноз о преемнике диктатора РФ

За последние 10 лет исчезли с политической сцены РФ влиятельнейшие фигуры, которые, как многим казалось, неимоверно близки к Владимиру Путину.

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Александр Морозов оценил вероятность назначения преемника Владимира Путина / сайт Кремля, Facebook

Важное из заявлений Морозова:

Путин остается у власти в горизонте 10-12 лет

Преемник Путина находится среди тех, кому сейчас 35 лет

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов прокомментировал вопрос поиска преемника диктатора РФ Владимира Путина.

"Мне кажется, никаких изменений в этой теме не произошло. Путин остается у власти, очевидно, в горизонте 10-12 лет, несомненно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что в недавнем интервью Путин говорил о том, что он приглядывается к большому количеству своих сотрудников и окружения, чтобы найти того, кто мог бы быть таким же, как он.

"Но надо сказать, что через 10 лет части тех, кого сегодня называют в числе возможных преемников, просто не будет в живых, а другие состарятся. Поэтому мы видим сейчас списки, которые публикуются в российских Telegram-каналах, где политологи перечисляют 20-30 имен. Но глядя на эти списки можно сказать, что через 10 лет половины из этих людей уже не будет на политической сцене", - говорит собеседник.

Он также напомнил, что за последние 10 лет исчезли с политической сцены РФ влиятельнейшие фигуры, которые, как многим казалось, неимоверно близки к Путину и будут определять политический курс после его ухода.

"Нет ни Владимира Якунина (бывший глава РЖД. – Главред), ни бывшего министра спорта Виталия Мутко, ни Алексея Кудрина, ни Анатолия Чубайса, ни Аркадия Дворковича и так далее. Даже министр обороны Шойгу слетел с поста. Влиятельнейший Патрушев перешел на более слабую позицию в системе и фактически ушел на пенсию. Так что через 10 лет мы будем смотреть на эту ситуацию совершенно другими глазами. И, скорее всего, преемник Путина находится среди тех, кому сейчас 35 лет", - добавил Морозов.

Смотрите видео - интервью Александра Морозова:

Ранее сообщалось о том, что Путин внезапно заговорил о своем преемнике и кандидатах. Российский диктатор отметил, что может быть несколько кандидатов, "чтобы у народа был выбор".

Как писал Главред, тема преемника была табуирована в российской политике довольно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

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