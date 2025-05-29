Жена Нелипы рассказала, почему развелась с артистом

Артист проживал серьезный кризис и даже какое-то время жил один.

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Максим Нелипа был разведен / коллаж: Главред, фото: facebook.com/avnelipa, facebook.com/NelipaMax

Кратко:

В чем причина развода Максима Нелипы с женой

Почему с ним случились серьезные кризисы

Бывшая жена покойного артиста Максима Нелипы, который погиб на фронте, рассказала о том, почему развелась с телеведущим и героем.

По словам Тамары Нелипы, которую цитирует Обозреватель, в то время просто многое наложилось. "Был момент, когда его подкосила смерть Марины Поплавской. Последние полтора года, когда работали в "Дизель-шоу", мы с ней очень подружились. Когда ехали на гастроли, Макс садился рядом в автобусе, она говорила: "Максик, давай, рассказывай", - делится бывшая супруга воина.

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Она также добавляет, что Макса очень выбила из колеи эта потеря. А нужно было продолжать работать – писать шутки для "Дизель шоу". Он многое там еще делал – сочинял песни, подводки, участвовал в номерах, вел выступления.

Максим Нелипа с бывшей женой / Фото Facebook/NelipaMax

"А когда приходил домой, говорил: "Я не могу шутить, хочу плакать". Потом начался кризис средних лет: "Чего я добился в свои годы?" Кроме того, у нас были кредиты, некоторые вопросы с квартирой. В общем, все со всех сторон. В какой-то момент он уехал на базу отдыха под Киевом, сказал: поеду на природе. Спросил: "Ты со мной?" "Не могу, – ответила. – Теме – 15, Маше – девять". И он поселился там сам. Многие друзья ездили, просили вернуться. Он: "Я устал. Буду здесь писать, рыбачить", - делится женщина.

Бывшая супруга Нелипы рассказывает, что ее родители развелись, когда ей было лет десять и ей очень хотелось, чтобы папа оставался в жизни дочери, потому что для девочки это очень важно. С сыном то же самое.

Нелипу сильно подкосила смерть коллеги из Дизель шоу / Фото Википедия

"Мы собирались вместе – чаще Макс прибегал к нам по пятницам. Готовили ужины, смотрели с детьми фильмы. И когда началась война, он тоже был у нас, мы провели вместе вечер. И очень тепло простились, когда в последний раз виделись. А когда решили ехать, спросила по поводу доверенности на Машу, он сказал: "Без вопросов", - рассказывает она.

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Ранее Главред писал о том, что Максим Нелипа защищал Украину на фронте с 2022 года. На смерть Максима отреагировали и украинские знаменитости, выразив свои сочувствия.

Ранее также стало известно о том, почему на похоронах Максима Нелипы не будет его семьи, самых близких людей.

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Кто такой Максим Нелипа? Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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