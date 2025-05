Взорвали мост и перерезали трассу: ISW рассказали об успехах ВСУ на Курщине

Что сообщили аналитики:

Украинские военные продолжают атаковать группировки страны-агрессора России возле населенного пункта Теткино, что на территории противника. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

По их данным, 6 мая российские милблогеры сообщили о продолжении боев возле железнодорожной станций в южной части поселка, что к юго-западу от Глушково.

Геолокационные кадры от 6 мая подтверждают, что ВСУ осуществили удар управляемыми авиабомбами по российским позициям на юго-западе Теткино.

Кроме этого, по информации российских источников, украинские беспилотники перекрыли и взяли под огневой контроль неопределенный участок автомагистрали 38K-040 Теткино-Кариж, а накануне ВСУ разрушили мост через реку Сейм между Званным и Теткино.

Напомним, Главред писал, что главнокомандующий Александр Сырский сообщал, что созданная ВСУ буферная зона остается актуальной на территории Курской области.

Ранее также военный эксперт Павел Лакийчук рассказал, что юго-восточнее произошло вклинивание украинских сил в оборону противника на Курском направлении, а также в районе Теткино активизировались боевые действия.

Накануне в Генштабе отчитались, что Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления российских войск в Курской области. В результате атаки уничтожено до 20 военных вместе с техникой.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.