Неочевидная визуальная иллюзия: нужно найти лошадь за 7 секунд

Головоломки могут обмануть даже самого внимательного человека. Но если вы - настоящий детектив, то легко справитесь с задачей.

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Головоломки отлично подходят для проверки того, насколько вы наблюдательны / jagranjosh.com

Головоломки и визуальные иллюзии стали популярным времяпрепровождением среди пользователей Сети, поскольку они способны захватывать внимание читателя. Кроме того, они прекрасно стимулируют работу мозга и когнитивные способности.

Новая головоломка подвергнет вашу внимательность суровому испытанию.

Посмотрите внимательно на картинку. Вы увидете человека, отдыхающего под деревом. Также можно легко заметить птицу, летающую около рук человека, еще одна сидит на камне, а третья - на большой ветке дерева. Но кроме того на картинке спрятана лошадь.

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Ваша задача — найти спрятанную лошадь за 7 секунд.

Сможете ли вы найти лошадь за 7 секунд? / jagranjosh.com

Если вы любите решать математические головоломки, то попробуйте разобраться с задачей, которая поставила в тупик многих пользователей соцсетей. Детальнее читайте в материале: Загадка для гениев: нужно решить хитрое математическое уравнение.

Итак, получилось ли у вас обнаружить спрятавшуюся лошадь за отведенное время? Если да, то у вас очень зоркие глаза и вы уделяете огромное внимание деталям.

Не волнуйтесь, если решить головоломку не получилось. Большинство людей не могут сделать это за 7 секунд. Стоит регулярно практиковаться в решении подобных головоломок, чтобы улучшить свои визуальные навыки.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / jagranjosh.com

Ранее Главред предлагал решить еще одну сложную головоломку, суть которой в том, чтобы найти отличия между картинками. Чтобы найти правильный ответ, вам понадобится не только острый ум, но и острое зрение. Сможете ли вы найти три отличия между картинками за 18 секунд.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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