Загадка для гениев: нужно решить хитрое математическое уравнение

Если вам нравятся математические головоломки, то это уравнение может стать любимым, поскольку найти решение не так просто.

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Эта головоломка потребует нестандартного подхода к решению / Фото: ua.depositphotos.com

Головоломки, на первый взгляд, кажутся пустой тратой времени, но на самом деле они способствуют улучшению памяти и навыков решения проблем и даже могут уменьшить риск снижения когнитивных способностей с возрастом.

Готовы ли вы попробовать решить хитрую математическую задачу? Тем более что она поставила в тупик многих пользователей соцсетей.

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Задача кажется простой. Все, что нужно сделать, это решить уравнение:

1 + 1 = 5

2 + 2 = 20

3 + 3 = 45

4 + 4 = ?

Вы озадачены? Ведь цифры не складываются так, как вы ожидаете. На самом деле здесь есть закономерность, и как только вы ее заметите, решение станет очевидным.

Чтобы решить математическую головоломку, вам нужно понять, что первое число суммы умножается на 5, а затем результат прибавляется к себе столько раз, сколько и первое число.

Для 1 + 1 вы начинаете с числа 1. Умножьте его на 5 (1 x 5 = 5).

Для 2 + 2 вы умножаете 2 на 5 (2 x 5 = 10), а затем прибавляете 10 к самому себе (10 + 10 = 20).

Для 3 + 3 умножьте 3 на 5 (3 x 5 = 15), а затем прибавьте 15 три раза (15 + 15 + 15 = 45).

Наконец, для 4 + 4 умножьте 4 на 5 (4 x 5 = 20), а затем прибавьте 20 четыре раза (20 + 20 + 20 + 20 = 80). Итак, ответ на головоломку — 80!

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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