Эксперты призвали мыть яичную скорлупу и не выбрасывать ее - в чем причина

О чем идет речь в материале:
- Как можно использовать скорлупу яиц
- Как яичную скорлупу превратить в порошок
- Что сделать из скорлупы
После приготовления яичницы логично возникает желание просто выбросить скорлупу. Но, по словам опытного садовода Саймона Акеройда, автора 30 книг по садоводству и бывшего менеджера сада в RHS, этого делать не стоит. Он советует промыть скорлупу, а затем использовать ее на пользу саду, сообщает Express.
Главред выяснил куда можно использовать скорлупу.
Как использовать яичную скорлупу как удобрение для огорода - как правильно приготовить удобрение из скорлупы яиц
После мытья скорлупу следует высушить. В солнечную погоду просто на улице, а в дождливую в духовке на низкой температуре. Затем ее следует измельчить в блендере до порошкообразного состояния.
Полученный порошок можно смешать с компостом и добавить в почву - это улучшит ее состав и будет способствовать росту здоровых растений. По словам Акеройда, такая добавка является естественным улучшителем почвы.
"Яичная скорлупа может способствовать улучшению вашей почвы, подпитке растений и укреплению их здоровья, а также обеспечит вам лучшие урожаи", - подытожил Саймон.
Смотрите видео о том, как правильно использовать яичную скорлупу для огорода:
@simonakeroydgardener How do you like your eggs in the morning? Яичная скорлупа может способствовать улучшению вашей почвы, питать ваши растения и укреплять их здоровье, а также обеспечивать вам лучший урожай #growyourown#compost#recycle♬ Have A Nice Day - Stereophonics
По данным журнала Gardening World, яичная скорлупа является ценным источником кальция и других полезных микроэлементов, которые благоприятно влияют на рост растений. Около 95% ее состава составляет кальций - в среднем 2 грамма на одну скорлупу. Также в ней присутствуют фосфор, магний, калий, цинк, железо и марганец в незначительных количествах.
Издание также предостерегает, что перед использованием скорлупу нужно тщательно мыть и сушить, поскольку остатки яичного белка могут привлечь грызунов, в частности крыс.
Какие растения любят скорлупу яиц - как правильно использовать яичную скорлупу для огорода
В своей публикации журнал Садоводство обратил внимание на то, что особенно хорошо на добавление яичной скорлупы реагируют такие культуры, как томаты, перец, картофель, кабачки и фруктовые деревья. Эти растения активно усваивают кальций, что улучшает их развитие и урожайность.
Смотрите видео о том, как правильно подкормить растения яичной скорлупой:
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