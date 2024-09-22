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Опытные хозяйки никогда не выбрасывают яичную скорлупу: для чего ее хранят

Юрий Берендий
22 сентября 2024, 13:15
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Яичную скорлупу можно использовать для различных полезных целей в быту и садоводстве. Главред выяснил, как использовать скорлупу от яиц.
Опытные хозяйки никогда не выбрасывают яичную скорлупу: для чего ее хранят
Что сделать из яичной скорлупы - универсальное средство для всех дачников / Коллаж Главред, фото: pexels

Яичная скорлупа - это не только отходы, как может показаться, на первый взгляд. Она содержит ценные элементы, которые могут пригодиться во многих сферах быта. Популярный блогер, автор YouTube-канала "Joy Home Remedies" недавно поделился интересными идеями о том, как можно использовать скорлупу от яиц.

Для чего яичную скорлупу добавляют в кофе

Один из самых неожиданных способов использования яичной скорлупы - добавление ее в кофейную гущу. По словам эксперта, скорлупа богата кальцием, который обладает щелочными свойствами.

Это помогает снизить кислотность кофе, смягчая его вкус. Для этого достаточно измельчить несколько скорлупок и добавить их в кофе перед завариванием.

"Яичная скорлупа поглощает часть кислоты, делая кофе более приятным на вкус", - отмечает блогер.

Что можно сделать из яичной скорлупы

Яичная скорлупа является отличным экологичным заменителем пластиковых микрочастиц в моющих средствах. Если вы ищете натуральное отшелушивающее средство для кожи, то вам стоит смешать измельченную скорлупу с яичным белком.

Эта смесь, по словам эксперта, отлично подходит как для умывания, так и для масок для лица. Такое средство поможет восстановить сияние вашей кожи, не нанося вреда окружающей среде.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Как сделать моющее средство из яичной скорлупы

Яичная скорлупа является идеальным абразивом для уборки без использования агрессивной химии. Измельчите скорлупу и смешайте с пищевой содой, чтобы получить эффективное средство для чистки кухонных поверхностей, кастрюль и даже ванны. Эта смесь является экологически чистой и абсолютно безопасной для дома.

Как правильно сделать удобрение из яичной скорлупы

Яичная скорлупа - это отличный источник кальция для вашего сада, особенно для растений, таких как помидоры и перец, которые часто страдают от недостатка этого элемента.

Одной из самых распространенных проблем в выращивании таких культур является цветение и гниль, когда нижняя часть плода начинает разрушаться и гнить из-за нехватки кальция. Чтобы избежать этого, достаточно разбросать измельченную яичную скорлупу вокруг растений.

Как отмечает автор канала Joy Home Remedies, "Хорошая доза кальция может вылечить ваши растения от этого, и все, что вам нужно сделать - это разбрасывать вокруг них яичную скорлупу".

Такой метод поможет обеспечить растениям необходимые питательные вещества, улучшая их рост и повышая урожайность.

Смотрите видео о том, что можно сделать из яичной скорлупы:

Как отпугнуть котов из сада

Если в вашем саду беспорядок вызывают бездомные или соседские коты, яичная скорлупа может стать эффективным и естественным решением. Коты не любят ощущение острой скорлупы на своих лапах, поэтому, разложив грубо измельченные кусочки скорлупы вокруг мест, где коты часто появляются, вы сможете защитить свою территорию от их визитов.

Блогер объясняет: "Просто разложите несколько грубо измельченных яичных скорлупок вокруг места скопления котов. Острая скорлупа на лапах котов вызывает у них неприятные ощущения, и они будут избегать этого места".

Что известно о YouTube канале "Joy Home Remedies"

YouTube канал "Joy Home Remedies" посвящен предоставлению практических советов и идей для улучшения повседневной жизни. Канал фокусируется на простых, доступных решениях для дома, здоровья, садоводства и различных проектов "сделай сам". Видео охватывают темы, как превратить обычные вещи в полезные предметы, здоровые рецепты, советы для здоровья и многие другие лайфхаки, ориентированные на улучшение качества жизни. Аудитория канала более 585 тысяч пользователей.

Куда можно использовать яичную скорлупу на даче

Яичная скорлупа также является эффективным средством для борьбы с вредителями в саду. Вредители с мягким телом, например слизни и другие насекомые, не могут передвигаться из-за острых частиц скорлупы, которые могут травмировать их тела.

"Слизни и другие вредители с мягкой скорлупой не любят ползать по острой скорлупе, поэтому они быстро покинут ваш сад", - отмечает автор канала.

Просто разбрасывайте измельченные скорлупы в местах их скопления, и ваш сад будет защищен от незваных гостей.

Другие способы применения яичной скорлупы:

  • Корм для птиц: Дикие птицы, особенно самки, нуждаются в кальции. Добавление измельченной скорлупы в корм поможет им восстановить кальциевый баланс.
  • Удаление пятен с кружек: Скорлупа эффективно удаляет пятна от кофе и чая. Просто оставьте ее на ночь в чашке с водой.
  • Горшки для семян: Используйте половинки скорлупы как мини-горшки для рассады.
  • Кальций для кур: Добавление измельченной скорлупы в корм поможет вашим курам производить яйца с толстой скорлупой.
  • Мел для детей: Скорлупа может быть использована для изготовления мела для рисования.

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