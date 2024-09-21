Объяснение станет сюрпризом: как часто нужно пылесосить дом - точная цифра

Эксперт выяснил, действительно ли ежедневная уборка пылесосом является необходимой, или мы подвергаем себя излишнему стрессу в вечной борьбе за чистоту в доме.

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Как часто нужно пылесосить дом - точная цифра / Коллаж Главред, фото: pexels

Среди всех домашних обязанностей особое место в аду отведено пылесосу. Большинство из нас с удовольствием откладывают эту задачу, так как их отпугивает сама мысль о том, что придется тащить тяжелый пылесос по лестнице и покрываться потом после уборки одной комнаты.

Если у вас есть домашние любимцы, вы, наверное, привыкли пылесосить ежедневно, чтобы уберечь шерсть вашей собаки.

Конечно, уборка пылесосом является необходимой работой, особенно для тех, кто страдает от аллергии. Он гарантирует, что отмершие клетки кожи, бактерии, споры плесени и пылевые клещи поднимаются с пола и не попадают в организм, что может вызвать целый ряд неприятных симптомов, включая раздражение горла, носа, глаз и, что более серьезно, респираторные проблемы.

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Старший научный сотрудник компании Dyson Мэтью Ли рекомендует пылесосить по крайней мере раз в неделю, чтобы предотвратить накопление грязи, если у вас деревянный или твердый пол.

"Что касается меня, то я стараюсь уделять немного больше внимания зонам с высокой проходимостью, таким как кухня и спальня, поскольку на полу может быстро накапливаться много грязи, мусора и волосков", - рассказал он в интервью изданию "Woman and Home", передает Mirror.

Эксперт советует разделить свой дом на 10 зон - стены, матрасы, плинтусы, корзины для домашних животных, лампы и абажуры, шторы или жалюзи, лестницы, потолки и диваны - и выбрать две из них для уборки пылесосом каждую неделю.

"Это настоятельно рекомендуемая частота, чтобы поддерживать чистоту в доме, не перегружая себя сложной задачей, пытаясь сделать глубокую уборку всего дома за один раз", - добавил он.

Что касается ковров, Мэтью призывает пылесосить до того, как пол начнет выглядеть грязным - утверждая, что дважды в неделю - это подходящая частота в местах с высоким трафиком. Для помещений с низким трафиком вам будет приятно узнать, что одного раза в неделю будет достаточно.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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