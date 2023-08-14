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Пылесос начинает местами барахлить: как улучшить тягу

Яна Ставская
14 августа 2023, 03:26
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Заметили, что пылесос стал работать хуже? Возможно, его следует почистить. Как убрать мусор из пылесоса, чтобы не сделать технике хуже, - читайте на Главреде.
Пылесос, уборка
Читайте, как почистить пылесос с мешком / ua.depositphotos.com

Пылесос ввиду целей его использования остается в доме одним из самых грязных устройств. Несвоевременная чистка или отсутствие таковой вообще может сделать вашу технику непригодной для будущей уборки жилья. Главред рассказывает, какие части пылесоса можно мыть, чтобы его не повредить.

Любая чистка техники начитается с простых шагов. Перед тем, как убрать мусор из пылесоса, выключите его из розетки, проверьте пылесборник (если он сьемный - снимите его), очистите фильтры, проверьте насадку и трубку, внешние фильтры (у входа в пылесос), очистите корпус, при необходимости замените фильтры и соберите все обратно.

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Как продлить жизнь пылесоса - моем пылесос по частям

Части пылесоса, которые можно мыть, могут различаться в зависимости от конкретной модели пылесоса. Однако в большинстве случаев можно мыть следующие части:

  • Пылесборник. В большинстве пылесосов пылесборник можно вынимать и вымывать. Проверьте инструкцию к своей модели пылесоса, чтобы узнать, как правильно мыть пылесборник.
  • Фильтры. Многие современные пылесосы оснащены различными типами фильтров, такими как HEPA-фильтры или моющиеся фильтры. Как часто надо менять НЕРА-фильтр в пылесосе? В зависимости от типа фильтра, его можно смывать или вымачивать в воде. НЕРА-фильтры и обычные моющие мелкие фильтры рекомендуется менять каждые 3-6 месяцев. Но снова же, важно обратиться к инструкции к пылесосу для точных рекомендаций. А вот можно ли мыть мешок от пылесоса - дело очень индивидувальное. Хотя в большинстве случаев этот фильтр не требует мытья.
  • Съемные части. Съемные насадки и насадки для уборки, такие как щетки и трубки, часто можно мыть. Однако перед этим убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем собрать пылесос обратно. Если вас интересует вопрос, как почистить щетку пылесоса, то сперва удалите на ней волосы и нити, проверьте ее на засоры и промойте (если она не оборудована элетроникой).
  • Корпус пылесоса. Внешние поверхности корпуса и металлические или пластиковые части пылесоса можно протирать влажной тряпкой.

Помните о чистоте воздуха в помещении и не пытайтесь сразу всасывать пылесосом слишком большие частицы или объемы мусора, а при использовании устройства обращайте внимание, чтобы шнур не был сильно перекручен.

Кот, пылесос
Можно ли мыть контейнер от пылесоса? Отвечаем / Коллаж Главреда

Как понять что нужно менять фильтр в пылесосе - учитывайте эти сигналы

Замена фильтра в пылесосе обычно зависит от нескольких факторов, включая тип фильтра, интенсивность использования пылесоса и степень загрязнения воздуха в помещении.

Например, фильтр следует заменять при снижении мощности всасывания и появлении запахов. Кроме того, иногда достаточно визуального осмотра фильтра и прочтения рекомендаций производителя.

В противном случае, что будет если не менять фильтр в пылесосе, так это "закупоривание" трубы, из-за чего техника будет оставлять мелкие частицы пыли на поверхностях в доме. Также вы рискуете "обзавестись" неприятным запахом в квартире, а еще - аллергенами.

Следует отметить, что мотор загрязненного пылесоса будет работать на износ, и в конечном итоге это приведет к его поломке.

Помните, что некорректное обращение с пылесосом или его частями может повредить устройство. Поэтому всегда рекомендуется тщательно изучить руководство пользователя для вашей конкретной модели пылесоса и следовать указанным там рекомендациям по уходу и чистке.

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