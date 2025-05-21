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Когда сажать капусту в открытый грунт в мае - точные дни для невиданного урожая

Юрий Берендий
21 мая 2025, 21:01
118
В мае самое время высаживать капусту в открытый грунт - в какие дни это делать лучше всего, подскажут лунный календарь и советы опытных огородников.
Когда сажать капусту в открытый грунт в мае - точные дни для невиданного урожая
Когда сажать капусту в грунт в мае - точные дни для невиданного урожая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Когда сажать капусту в открытый грунт в мае
  • Какой благоприятный день для посадки капусты
  • Когда высаживать рассаду капусты в открытый грунт в Украине

Посадка капусты в открытый грунт в мае - важный этап для получения щедрого урожая. Правильный выбор даты с учетом лунного календаря, сорта растения и погодных условий значительно повышает шансы на успех. Блогер, автор YouTube-канала "Лунная страна" рассказала о благоприятных днях для высадки рассады.

Главред выяснил, когда сажать капусту в мае 2025 года.

Когда сажать капусту в открытый грунт 2025 года - когда сажать капусту в мае по лунному календарю

Автор канала "Лунная страна" рекомендует ориентироваться на фазы луны и знак зодиака, в котором она находится.

"1 мая с 10:30, 2 и 3 мая до 14:30 - это растущая луна в Раке, самом плодотворном, самом продуктивном знаке зодиака. Он дает обильный и вкусный урожай, а еще способствует развитию низкорослых растений, таких как капустные", - указывает она.

Смотрите видео о том, когда сажать капусту в открытый грунт по лунному календарю:

Также благоприятными для посадки рассады в мае будут:

  • 8, 9, 10 мая - луна в Весах:

"Средний по плодородию знак дает хороший урожай, а еще устойчивость к вредителям и болезням".

  • 11 мая - луна в Скорпионе:

"Очень плодородный знак, который дает хороший урожай, который хорошо хранится. Крупную капусту с ярко выраженным вкусом".

  • 29-30 мая - снова луна в Раке:

"У саженцев будут хорошие крепкие корни, капуста будет сочная и даст обильный и вкусный урожай".

Под эти даты можно высаживать все виды капусты: белокочанную, брокколи, цветную, кольраби, пекинскую, красную, савойскую и брюссельскую.

О канале "Місячна країна"

"Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

Когда высаживать рассаду в открытый грунт по температуре

Блогер с канала "Полезные Полезности" объясняет, что погодные условия - не менее важны, чем календарь.

"Высаживать раннюю капусту в открытый грунт можно после того, как ночью становится стабильно плюсовая температура 8-10 градусов. Ориентировочно это конец апреля - начало мая", - объясняет она.

Смотрите видео о том, как правильно высадить капусту:

Средне- и позднеспелые сорта следует высаживать позже.

"Середина мая - для среднеспелых сортов, а поздние сорта - в конце мая или в начале июня", - говорится в видео.

Как должна выглядеть готовая к высадке рассада

По ее словам, чтобы рассада успешно прижилась, она должна быть достаточно развитой.

"К моменту высадки рассады в открытый грунт на растении должно сформироваться не менее 4-5 настоящих листочков. Возраст рассады - ориентировочно 5-7 недель", - советует блогерша.

Перед пересадкой обязательна закалка.

"За 2 недели до высадки начинаем закалять растения... За 2-3 дня до пересадки оставляем рассаду на улице на весь день. Закаленные таким образом растения легче переносят стресс, связанный со сменой места выращивания", - утверждается в видео.

Как правильно сажать картофель в открытый грунт

"Больше всего капуста любит посадку в болото... Капусту можно высаживать на 1-2 см глубже, чем она росла до этого. Это поможет сформировать крепкую корневую систему", - делится блогерша.

Что бросать в лунку при посадке капусты

"На дно каждой ямы сыплем по несколько гранул удобрения курник или по 2-3 грамма нитроаммофоски, горстку золы и немного биогумуса или перегноя", - указывает она.

Важно не засыпать точку роста и тщательно уплотнить почву вокруг растения.

Как ухаживать за капустой после посадки

"Если в первые дни после посадки стоит жара или вы не закаляли рассаду - обязательно притяните посадку белым агроволокном. Также стоит опрыскать растения антистрессовыми препаратами, такими как Эпин или Мегафол", - говорит она.

Автор YouTube канала делает вывод, что при правильном подходе правильно высаженная рассада капусты почти не замечает пересадки, сразу идет в рост и через несколько недель уже начинает формировать кочаны.

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