Когда сажать капусту в открытый грунт в мае - точные дни для невиданного урожая

О чем идет речь в материале:
- Когда сажать капусту в открытый грунт в мае
- Какой благоприятный день для посадки капусты
- Когда высаживать рассаду капусты в открытый грунт в Украине
Посадка капусты в открытый грунт в мае - важный этап для получения щедрого урожая. Правильный выбор даты с учетом лунного календаря, сорта растения и погодных условий значительно повышает шансы на успех. Блогер, автор YouTube-канала "Лунная страна" рассказала о благоприятных днях для высадки рассады.
Главред выяснил, когда сажать капусту в мае 2025 года.
Когда сажать капусту в открытый грунт 2025 года - когда сажать капусту в мае по лунному календарю
Автор канала "Лунная страна" рекомендует ориентироваться на фазы луны и знак зодиака, в котором она находится.
"1 мая с 10:30, 2 и 3 мая до 14:30 - это растущая луна в Раке, самом плодотворном, самом продуктивном знаке зодиака. Он дает обильный и вкусный урожай, а еще способствует развитию низкорослых растений, таких как капустные", - указывает она.
Смотрите видео о том, когда сажать капусту в открытый грунт по лунному календарю:
Также благоприятными для посадки рассады в мае будут:
- 8, 9, 10 мая - луна в Весах:
"Средний по плодородию знак дает хороший урожай, а еще устойчивость к вредителям и болезням".
- 11 мая - луна в Скорпионе:
"Очень плодородный знак, который дает хороший урожай, который хорошо хранится. Крупную капусту с ярко выраженным вкусом".
- 29-30 мая - снова луна в Раке:
"У саженцев будут хорошие крепкие корни, капуста будет сочная и даст обильный и вкусный урожай".
Под эти даты можно высаживать все виды капусты: белокочанную, брокколи, цветную, кольраби, пекинскую, красную, савойскую и брюссельскую.
О канале "Місячна країна"
"Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.
Когда высаживать рассаду в открытый грунт по температуре
Блогер с канала "Полезные Полезности" объясняет, что погодные условия - не менее важны, чем календарь.
"Высаживать раннюю капусту в открытый грунт можно после того, как ночью становится стабильно плюсовая температура 8-10 градусов. Ориентировочно это конец апреля - начало мая", - объясняет она.
Смотрите видео о том, как правильно высадить капусту:
Средне- и позднеспелые сорта следует высаживать позже.
"Середина мая - для среднеспелых сортов, а поздние сорта - в конце мая или в начале июня", - говорится в видео.
Как должна выглядеть готовая к высадке рассада
По ее словам, чтобы рассада успешно прижилась, она должна быть достаточно развитой.
"К моменту высадки рассады в открытый грунт на растении должно сформироваться не менее 4-5 настоящих листочков. Возраст рассады - ориентировочно 5-7 недель", - советует блогерша.
Перед пересадкой обязательна закалка.
"За 2 недели до высадки начинаем закалять растения... За 2-3 дня до пересадки оставляем рассаду на улице на весь день. Закаленные таким образом растения легче переносят стресс, связанный со сменой места выращивания", - утверждается в видео.
Как правильно сажать картофель в открытый грунт
"Больше всего капуста любит посадку в болото... Капусту можно высаживать на 1-2 см глубже, чем она росла до этого. Это поможет сформировать крепкую корневую систему", - делится блогерша.
Что бросать в лунку при посадке капусты
"На дно каждой ямы сыплем по несколько гранул удобрения курник или по 2-3 грамма нитроаммофоски, горстку золы и немного биогумуса или перегноя", - указывает она.
Важно не засыпать точку роста и тщательно уплотнить почву вокруг растения.
Как ухаживать за капустой после посадки
"Если в первые дни после посадки стоит жара или вы не закаляли рассаду - обязательно притяните посадку белым агроволокном. Также стоит опрыскать растения антистрессовыми препаратами, такими как Эпин или Мегафол", - говорит она.
Автор YouTube канала делает вывод, что при правильном подходе правильно высаженная рассада капусты почти не замечает пересадки, сразу идет в рост и через несколько недель уже начинает формировать кочаны.
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