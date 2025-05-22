Россияне считают потери: на Курщине мощный прилет по скоплению военных РФ

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- ВСУ ударили ракетами по скоплению военной техники РФ
- Было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут
В РФ сообщили о том, что ВСУ ударили ракетами по скоплению военной техники россиян в районе АЗС на выезде из Льгова в Курской области.
О результативном прилете сообщает местный Telegram-канал "Пепел. Курск".
"По скоплению техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут. Точное количество погибших и пострадавших российских военнослужащих пока неизвестно", - говорится в сообщении.
В то же время сообщается о пострадавших среди гражданских россиян и разрушениях вблизи места прилета.
Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме
Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".
Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.
Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.
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Что известно о HIMARS
HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.
Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.
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