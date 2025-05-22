Восстановление территориальной целостности Украины: Разумный назвал важное условие

Главное из заявления эксперта:
- Восстановление территориальной целостности Украины возможно только после смены режима в РФ
- Не исключено, что такие события могут произойти очень быстро
- Сейчас РФ сконцентрирована в течение 2025 года достичь успеха
Учитывая последние события, можно сказать, что восстановление территориальной целостности Украины и исчезновение опасности нового российского нападения станут возможными только после того, как в стране-агрессоре России изменится режим или формат государства. Об этом в комментарии Главреду сказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный.
"То есть только после свержения режима Путина или распада РФ у нас появится такая перспектива. Которая, кстати, тоже не является необратимой. После 1991 года мы увидели, что этот монстр может оживать", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, с одной стороны, желаемые для нас события могут произойти очень быстро, если произойдет экономический коллапс в России, с другой - все это может затянуться на десятилетия, "если США помогут России, как в 30-х годах Америка протянула руку Советскому Союзу и помогла ему стать индустриальной империей".
Разумный также добавил, что пока Россия сконцентрировала весь свой военный, ресурсный и идеологический потенциал, чтобы в течение 2025 года добиться успеха.
"Поэтому в краткосрочной перспективе все будет зависеть от того, насколько ей удастся реализовать свой план", - подытожил эксперт.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, во время телефонного разговора в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил лидерам стран Европы, что президент РФ Владимир Путин не собирается прекращать войну в Украине, поскольку считает, что сейчас находится в выигрышной позиции.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что пока нельзя прогнозировать окончание войны России против Украины в ближайшие перспективе. Все возможные сценарии дальнейших мирных переговоров и ситуация на фронте указывают на невозможность прекращения боевых действий на данном этапе.
Кроме того, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что российское общество и армия РФ не поддерживают прекращение огня и завершение войны в Украине в ближайшее время. Кремль использует эти настроения для оправдания затяжной кампании.
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Кто такой Максим Разумный
Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.
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