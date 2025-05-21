Что на самом деле скрывает Кремль под 'первопричинами войны': в СНБО дали ответ

"Устранение первопричин конфликта" о котором часто вспоминают в Кремле заключается в уничтожении украинской государственности как таковой, отметил Коваленко.

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Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны" / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, kremlin.ru

О чем сказал Коваленко:

Ключевая стратегия Путина заключается в избежании санкций со стороны США

"Первопричины конфликта" для РФ - это существование Украины

Путин избегает прекращения огня

После разговора Дональда Трампа с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным создается впечатление, что Соединенные Штаты не намерены вводить новые санкции против России, но на самом деле это не так. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала, подчеркнув, что Кремль пытается создать для американской аудитории иллюзию готовности к миру, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

По словам Коваленко, избежание санкций со стороны США выглядит как одна из ключевых стратегических целей Путина. При этом президент РФ неоднократно озвучивал, что целью России является якобы "устранение первопричин конфликта" на территории Украины.

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"В общем первопричины для Путина - это, во-первых, само существование Украины, как независимого государства, а, во-вторых, если Украина в парадигме Путина все же существует, то она должна быть в зоне влияния России. Он делает все для того, чтобы разрушить курс Украины в НАТО и ЕС. Это его задача, которую он маскирует под термином "первопричины", - пояснил Андрей Коваленко.

Безусловно, Украина не согласна с такой позицией и в дальнейшем будет отстаивать свои права и интересы, однако подход России фактически означает продолжение войны.

Андрей Коваленко отметил, что Кремль согласился на недавние переговоры главным образом для создания впечатления у Дональда Трампа, будто Россия якобы стремится к миру, а значит, оснований для новых санкций нет.

В то же время Путин избегает прекращения огня. Как именно он объяснил это Трампу неизвестно, однако Россия настояла на том, что вопрос перемирия должен быть частью переговорного процесса. Учитывая опыт Минских договоренностей, можно предположить, что Россия попытается затянуть время.

По словам Коваленко, российские войска уже действуют в этом ключе - ведут наступление параллельно с переговорами. Очевидно, что их стратегическая цель заключается в том, чтобы продолжать наступательные действия в течение всего лета 2025 года.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что операция украинских Сил обороны в приграничных районах Курской области продолжается. Несмотря на сложные условия, военные держат позиции, выполняют поставленные задачи и наносят врагу потери.

В то же время, по данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Россия имеет преимущество в войне. Источники издания указывают, что Трамп даже повторил отдельные месседжи российской пропаганды, хотя ситуация на поле боя свидетельствует о другом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что телефонный разговор между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не имел заметного влияния на развитие событий.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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