Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны": в СНБО дали ответ

Юрий Берендий
21 мая 2025, 22:53
235
"Устранение первопричин конфликта" о котором часто вспоминают в Кремле заключается в уничтожении украинской государственности как таковой, отметил Коваленко.
Что на самом деле скрывает Кремль под 'первопричинами войны': в СНБО дали ответ
Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны" / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, kremlin.ru

О чем сказал Коваленко:

  • Ключевая стратегия Путина заключается в избежании санкций со стороны США
  • "Первопричины конфликта" для РФ - это существование Украины
  • Путин избегает прекращения огня

После разговора Дональда Трампа с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным создается впечатление, что Соединенные Штаты не намерены вводить новые санкции против России, но на самом деле это не так. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала, подчеркнув, что Кремль пытается создать для американской аудитории иллюзию готовности к миру, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

По словам Коваленко, избежание санкций со стороны США выглядит как одна из ключевых стратегических целей Путина. При этом президент РФ неоднократно озвучивал, что целью России является якобы "устранение первопричин конфликта" на территории Украины.

видео дня

"В общем первопричины для Путина - это, во-первых, само существование Украины, как независимого государства, а, во-вторых, если Украина в парадигме Путина все же существует, то она должна быть в зоне влияния России. Он делает все для того, чтобы разрушить курс Украины в НАТО и ЕС. Это его задача, которую он маскирует под термином "первопричины", - пояснил Андрей Коваленко.

Безусловно, Украина не согласна с такой позицией и в дальнейшем будет отстаивать свои права и интересы, однако подход России фактически означает продолжение войны.

Андрей Коваленко отметил, что Кремль согласился на недавние переговоры главным образом для создания впечатления у Дональда Трампа, будто Россия якобы стремится к миру, а значит, оснований для новых санкций нет.

В то же время Путин избегает прекращения огня. Как именно он объяснил это Трампу неизвестно, однако Россия настояла на том, что вопрос перемирия должен быть частью переговорного процесса. Учитывая опыт Минских договоренностей, можно предположить, что Россия попытается затянуть время.

По словам Коваленко, российские войска уже действуют в этом ключе - ведут наступление параллельно с переговорами. Очевидно, что их стратегическая цель заключается в том, чтобы продолжать наступательные действия в течение всего лета 2025 года.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что операция украинских Сил обороны в приграничных районах Курской области продолжается. Несмотря на сложные условия, военные держат позиции, выполняют поставленные задачи и наносят врагу потери.

В то же время, по данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Россия имеет преимущество в войне. Источники издания указывают, что Трамп даже повторил отдельные месседжи российской пропаганды, хотя ситуация на поле боя свидетельствует о другом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что телефонный разговор между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не имел заметного влияния на развитие событий.

Другие новости:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры Андрей Коваленко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп, видимо, покинул Украину: FT указала на тревожные сигналы

Трамп, видимо, покинул Украину: FT указала на тревожные сигналы

23:43Мир
"Должны освободить всех": президент сделал важное заявление об обмене 1000 на 1000

"Должны освободить всех": президент сделал важное заявление об обмене 1000 на 1000

23:21Война
Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны": в СНБО дали ответ

Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны": в СНБО дали ответ

22:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

Не от русского: откуда на самом деле происходит украинский язык

Не от русского: откуда на самом деле происходит украинский язык

Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

Под угрозой 5 крупных городов: Коваленко раскрыл замысел летнего наступления РФ

Под угрозой 5 крупных городов: Коваленко раскрыл замысел летнего наступления РФ

Последние новости

00:05

Гороскоп Таро на сегодня 22 мая: Близнецам - любовь, Ракам - экономический успех

21 мая, среда
23:43

Трамп, видимо, покинул Украину: FT указала на тревожные сигналы

23:26

Более 90% родителей в ступоре: ошеломляющий школьный математический вопрос

23:21

"Должны освободить всех": президент сделал важное заявление об обмене 1000 на 1000

22:53

Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны": в СНБО дали ответ

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погодыУкраину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды
22:45

"Война требует решений": журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

22:25

Валерий Харчишин рассказал о неизлечимо больном сынеВидео

22:20

Украине грозят новые отключения света: эксперт предупредил, кто в зоне риска

22:01

Убийство Портнова и изменение позиции Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:47

Умерла легендарная голливудская актриса, которую называли "королевой крика"

21:42

Транзит Юпитера круто изменит жизнь: астролог о сдвиге для всех знаков зодиака

21:30

Зачем пили вино в древности: культура, вера и традиции

21:03

Открестившийся от дочери Том Круз резко ответил на неудобный вопрос о ней

21:01

Когда сажать капусту в открытый грунт в мае - точные дни для невиданного урожаяВидео

20:49

Очаровывают всех вокруг - какие 3 знака зодиака обладают невероятной харизмой

20:44

Украинцев могут обязать платить налоги с переводов на банковские карты - депутат

20:40

Овощи сохранятся и "оживут": хитрый трюком со льдом сотворит настоящее чудоВидео

20:22

Четыре пули и контрольный: СМИ раскрыли новые детали убийства Андрея Портнова

20:16

Украину накроет опасный шторм: где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами

19:45

В мире много ужасного, США больше не могут решать все проблемы – Рубио

Реклама
19:37

От красоты дух захватывает: самые потрясающие бюджетные локации в УкраинеВидео

19:32

Не в Стамбуле - названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине

19:25

Всего одна вещь притянет добро и благополучие: что нужно сделать 22 мая

19:10

Трамп ослабляет Украину в самый ответственный момент войны: спасут ли США Россиюмнение

19:05

"Операция идет": Генштаб ответил на заявления РФ о "завершении боев" на Курщине

19:00

Как приготовить пышные оладьи: рецепт на миллион со 100% результатом

18:52

"Украинцы должны понять": названо главное и единственное условие завершения войны

18:39

Почему нельзя заходить далеко в лес 22 мая: какой праздник и день ангела

18:23

Россияне идут в "банзай атаки" на Харьковщине: в ВСУ заметили накопление сил

17:57

"Мы так больше не хотим": в Кремле сделали заявление о новых переговорах с УкраинойВидео

17:49

Трамп убежден, что Россия побеждает в войне - Bloomberg

17:35

Яд из косметички: названа грозящая ожогами и параличом лицевого нерва косметикаВидео

17:23

"СССР существует": советник Путина выдал абсурдное заявление о войне в УкраинеВидео

17:22

"Лето будет горячим": появился тревожный прогноз о войне и мирных переговорах

16:47

Принц Гарри возненавидел фото собственных детей: в чем причина

16:15

Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию

16:11

Выход США из мирных переговоров: что изменится и какие последствия для Украины

16:08

Плесень исчезнет навсегда: всего один цикл стиралки с "убойным" средствомВидео

16:05

Ждать ли сюрпризов от доллара и евро: чего ожидать от рынка на этой неделе

16:01

Погода до конца мая в Украине резко изменится: синоптик рассказала, что произойдет

Реклама
15:56

Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Девам - быть осторожными, Ракам - просить помощи

15:55

Доллар внезапно ушел в пике, евро взлетел: новый курс валют

15:38

Топ рецепт закуски, который покорил всех: шикарное блюдо за 10 минут

15:15

Почему в мае 2025 насчитали меньший размер субсидии: украинцам дали объяснение

15:12

Обильные дожди и ливни с грозами: какие области Украины накроет непогода

14:55

Тревожный звонок: аналитик предупредил об угрозе российских обстрелов дронами

14:39

Нас обманывали годами: как на самом деле появился ДнепрВидео

14:28

Копеечное средство легко удалит пятна с одежды: раскрыт хитрый фокусВидео

14:18

Известный банк урезал лимиты на переводы: сколько можно отправить с 1 июня

14:18

До конца года: Коваленко назвал область, которую РФ может полностью оккупировать

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Переговоры с Россией
Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и ПутинеКремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять