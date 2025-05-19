Трамп и Путин могут по телефону договориться о собственном мирном плане - CNN

Главное:
- В Европе опасаются разговора Путина и Трампа
- Лидеры США и РФ могут создать свой план окончания войны в Украине
- Трамп имеет рычаги влияния на Россию
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, разочарован результатами мирных усилий, поэтому его телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным сегодня, 19 мая, может стать решающим.
Как пишет CNN, европейские чиновники опасаются, что Трамп склонится на сторону того, с кем будет разговаривать последним, поэтому планируют провести разговор с американским президентом перед звонком Путину.
"Трамп и Путин, похоже, уже разделяют непоколебимую уверенность в том, что только они имеют личный авторитет и навыки для урегулирования войны в Украине, тогда как европейцы и сами украинцы в конце концов сделают то, что им скажут", - говорится в статье.
Поэтому украинская сторона боится, что диктатор вместе с Трампом разработают собственный мирный план по телефону, после чего американский президент позвонит Зеленскому и потенциально попытается навязать условия Путину под новой угрозой прекращения жизненно важной военной и экономической помощи. США.
При этом Трамп также имеет шанс убедить Путина в необходимости урегулирования войны за счет давления на Москву.
Телефонный разговор Путина и Трампа - что известно
Накануне, как писал Главред, президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные переговоры о прекращении огня в Украине.
Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным будет очень успешным. Разрыв между Украиной и РФ сократился.
В то же время ранее Владимир Огрызко предупредил, что Украине не стоит надеяться на какой-то положительный результат от анонсированного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
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Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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