Трамп и Путин могут по телефону договориться о собственном мирном плане - CNN

Разговор американского лидера и кремлевского диктатора может стать решающим.

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У Украины есть опасения по поводу телефонного разговора Путина и Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот YouTube

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В Европе опасаются разговора Путина и Трампа

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Президент США Дональд Трамп, скорее всего, разочарован результатами мирных усилий, поэтому его телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным сегодня, 19 мая, может стать решающим.

Как пишет CNN, европейские чиновники опасаются, что Трамп склонится на сторону того, с кем будет разговаривать последним, поэтому планируют провести разговор с американским президентом перед звонком Путину.

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"Трамп и Путин, похоже, уже разделяют непоколебимую уверенность в том, что только они имеют личный авторитет и навыки для урегулирования войны в Украине, тогда как европейцы и сами украинцы в конце концов сделают то, что им скажут", - говорится в статье.

Поэтому украинская сторона боится, что диктатор вместе с Трампом разработают собственный мирный план по телефону, после чего американский президент позвонит Зеленскому и потенциально попытается навязать условия Путину под новой угрозой прекращения жизненно важной военной и экономической помощи. США.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

При этом Трамп также имеет шанс убедить Путина в необходимости урегулирования войны за счет давления на Москву.

Телефонный разговор Путина и Трампа - что известно

Накануне, как писал Главред, президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные переговоры о прекращении огня в Украине.

Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным будет очень успешным. Разрыв между Украиной и РФ сократился.

В то же время ранее Владимир Огрызко предупредил, что Украине не стоит надеяться на какой-то положительный результат от анонсированного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

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