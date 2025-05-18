Трамп может "соскочить": неожиданный прогноз санкционного "удара" по РФ

Есть основания ожидать жестких действий в отношении России со стороны Европы, считает Александр Палий.

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Александр Палий спрогнозировал вероятный сценарий давления на Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Важное из заявлений Палия:

США и ЕС не удовлетворены результатами переговоров

Против РФ могут ввести новые санкции

Политический аналитик, историк Александр Палий заявил о том, что ни президент США Дональд Трамп, ни европейские лидеры не будут удовлетворены результатами переговоров в Стамбуле.

"Конечно, ни Трамп, ни Европа не будут довольны такими результатами. Трамп очень хочет остановить войну и быть главным миротворцем. Если этого нет, то Трамп не получит и политических бонусов", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил – ранее Россию предупреждали, что если не заработает 30-дневное перемирие, против нее введут санкции: "Попытается ли Трамп соскочить с этой темы – мы скоро увидим".

/ Инфографика: Главред

При этом он также прокомментировал вероятность введения Европой новых санкций против страны-агрессора РФ.

"Думаю, что Европа таки введет санкции, и эти угрозы будут реализованы. Есть все основания ожидать жестких действий в отношении России со стороны Европы, потому что по этому поводу есть консенсус крупных европейских государств: Франции, Германии, Великобритании, Польши, Испании, Италии. Есть общая четкая позиция – Россию следует принудить к миру", - добавил Палий.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами.

Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе 20 мая.

Ранее сообщалось о том, что послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании.

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Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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