"Статус-кво не изменился": в ОП и СНБО подвели итоги переговоров Трампа и Путина

Позиция России, которая развязала агрессивную войну, не изменилась, считает Подоляк.

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В ОП и СНБО подвели итоги переговоров Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Кратко:

США считают, что Россия договороспособна

Без давления Путин продолжит убивать

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не оказал существенного влияния на ход событий. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Телеграм.

"К сожалению, после телефонного разговора Трамп/Путин статус-кво не изменился. Украина, как и прежде, предлагает единственный реалистичный выход из войны: через немедленное и безусловное прекращение огня – повсеместное, длительное, обязательное… Европа полностью поддерживает в этом Украину, абсолютно чётко понимает все риски, которые несёт сама война, и её отложенные последствия... США, как и прежде, остались глобальным посредником, который всё ещё считает, что Россия договороспособна и готова выйти из войны ради бизнеса/интересов", – написал он. видео дня

Подоляк отметил, что также не изменилась позиция России, которая развязала агрессивную войну и не желает её прекращения.

"И есть неизменная позиция России, которая, как и прежде, хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства. Есть Россия, которая не готова и категорически не хочет прекращения огня. И есть какое-то навязчивое состояние "поиска и устранения первопричин войны", хотя единственная настоящая причина – сам факт неспровоцированной агрессии РФ", – резюмировал советник главы ОП.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко написал в Телеграм, что Россия просто выиграла время для проведения наступательных действий, отказав США в немедленном прекращении огня.

"Информационно военкоры россиян пишут, что им разрешили "воевать до победы". Даже не скрывают первоначальных намерений просто воевать дальше. И это был первоначальный план Путина, который Украина прекрасно понимала, и согласилась ещё в марте остановить войну, а Путин – нет. Без давления Путин просто продолжит убивать. Слова для него ничего не значат, он манипулирует для выигрыша времени, всегда так делал ещё с 2014 года", – отметил Коваленко.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Как писал Главред, 19 мая президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая как результативный, отметив, что в ходе беседы был достигнут "определённый прогресс". Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

Трамп также заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

Позже Трамп заявил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

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