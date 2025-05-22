Самая массовая атака с начала войны: дроны налетели на Рязанский НПЗ

Кратко:
- В России зафиксировали дроны над Рязанским НПЗ
- В городе были слышны взрывы
- Беспилотники летят на Рязань уже более суток
Беспилотники продолжают атаковать страну-агрессора Россию. Днем, 22 мая, россияне пожаловались на дроны над Рязанским НПЗ. В городе раздаются взрывы и гудит сирена. Об этом пишут российские телеграмм-каналы.
В частности, местные жители заявляют, что вблизи Рязанского НПЗ российская ПВО якобы сбила 5 беспилотников за час. Зафиксировано падение обломков за территорией завода.
Для перехвата дронов в небо даже подняли военный вертолет.
Как отмечают пропагандисты, беспилотники летят на Рязань уже более суток, что является самой массовой атакой на регион с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Атака дронов и взрывы в России - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 21 мая во многих регионах страны-агрессора РФ раздавались взрывы и работала ПВО. Под атакой беспилотников оказался Болховский завод полупроводниковых приборов.
В ночь на 7 мая под атакой оказались два российских военных аэродрома - Шайковка и Кубинка, расположенные в Калужской и Московской областях соответственно.
Кроме того, ранее, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем - ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.
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Что известно о Рязанском НПЗ
Завод введен в эксплуатацию в октябре 1960 года. Предприятие находится под контролем "Роснефти". Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется. Максимально возможный объем обработки НПЗ 17-18 миллионов тонн нефти, пишет Википедия.
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