Самая массовая атака с начала войны: дроны налетели на Рязанский НПЗ

Зафиксировано падение обломков за территорией завода.

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Дроны атакуют Россию / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Википедия

Кратко:

В России зафиксировали дроны над Рязанским НПЗ

В городе были слышны взрывы

Беспилотники летят на Рязань уже более суток

Беспилотники продолжают атаковать страну-агрессора Россию. Днем, 22 мая, россияне пожаловались на дроны над Рязанским НПЗ. В городе раздаются взрывы и гудит сирена. Об этом пишут российские телеграмм-каналы.

В частности, местные жители заявляют, что вблизи Рязанского НПЗ российская ПВО якобы сбила 5 беспилотников за час. Зафиксировано падение обломков за территорией завода.

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Для перехвата дронов в небо даже подняли военный вертолет.

Как отмечают пропагандисты, беспилотники летят на Рязань уже более суток, что является самой массовой атакой на регион с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

НПЗ / Инфографика: Главред

Атака дронов и взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 21 мая во многих регионах страны-агрессора РФ раздавались взрывы и работала ПВО. Под атакой беспилотников оказался Болховский завод полупроводниковых приборов.

В ночь на 7 мая под атакой оказались два российских военных аэродрома - Шайковка и Кубинка, расположенные в Калужской и Московской областях соответственно.

Кроме того, ранее, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем - ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.

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Что известно о Рязанском НПЗ Завод введен в эксплуатацию в октябре 1960 года. Предприятие находится под контролем "Роснефти". Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется. Максимально возможный объем обработки НПЗ 17-18 миллионов тонн нефти, пишет Википедия.

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