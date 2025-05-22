Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Хватит об этом думать": Залужный сделал жесткое заявление о войне и границах Украины

Юрий Берендий
22 мая 2025, 20:54
1489
Залужный призвал не надеяться на возвращение Украины к границам 1991 года и рассказал о тактике россиян в войне.
Залужный обратился с важным заявлением о ходе и результатах войны / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, УНИАН

О чем сказал Залужный:

  • Украине не стоит рассчитывать на возвращение к границам 1991 года
  • У РФ есть силы и средства для новых наступательных операций
  • Россия ведет войну на истощение

Украине не следует рассчитывать на полное возвращение к границам 1991 года, ведь Россия все еще имеет ресурсы для продолжения войны. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире", сообщает РБК-Украина.

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", - сказал Залужный.

видео дня

По его словам, способность РФ вести боевые действия напрямую зависит от наличия ресурсов, и с конца 2023 года она ведет войну на истощение.

По мнению Залужного, победить в этой войне возможно только путем уничтожения способности России ее продолжать, прежде всего через подрыв ее военно-экономического потенциала. В условиях, когда Украина сталкивается с острой нехваткой человеческих ресурсов и сложной экономической ситуацией, речь идет о ведении высокотехнологичной войны на выживание с минимальным привлечением людей и ограниченным использованием экономических ресурсов, но с максимально эффективным результатом.

"На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", - сказал он.

Валерий Залужный
Валерий Залужный / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на территории Беларуси на данный момент не наблюдается создания ударной группировки, которая могла бы представлять непосредственную угрозу для Украины. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По словам директора программ безопасности Центра глобалистики Павла Лакийчука, российская стратегическая наступательная кампания продолжается непрерывно, что подтверждается размещением войск вдоль всей линии фронта.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что главной целью летнего наступления российских войск является не столько установление контроля над административными границами Донецкой области, сколько продвижение к крупным городам, в частности Константиновке, Северску, а также попытка окружения Покровска.

Другие новости:

Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование Валерий Залужный мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ответный ход в ответ: Сибига жестко прокомментировал заявление Путина о "буферной зоне"

Ответный ход в ответ: Сибига жестко прокомментировал заявление Путина о "буферной зоне"

22:11Политика
Новые детали обмена 1000 на 1000 и ультиматум США: главные новости Украины (дайджест)

Новые детали обмена 1000 на 1000 и ультиматум США: главные новости Украины (дайджест)

22:09Война
"Хватит об этом думать": Залужный сделал жесткое заявление о войне и границах Украины

"Хватит об этом думать": Залужный сделал жесткое заявление о войне и границах Украины

20:54Война
Реклама

Популярное

Ещё
"У нее зависимость": что известно о жизни Тони Паперной в РФ

"У нее зависимость": что известно о жизни Тони Паперной в РФ

"Молюсь": Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

"Молюсь": Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 мая (обновляется)

Последние новости

22:21

"Я тупая": блогерша Стужук высказалась о войне и назвала Украину пространством

22:18

Кто может организовать восстание в РФ: появился неожиданный "инсайд" из КремляВидео

22:11

Ответный ход в ответ: Сибига жестко прокомментировал заявление Путина о "буферной зоне"

22:09

Новые детали обмена 1000 на 1000 и ультиматум США: главные новости Украины (дайджест)

21:50

"10 лет с конфискацией имущества": Юрий Бардаш поплатиться за предательство

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погодыУкраину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды
21:25

Грех ли читать Библию лежа: священник расставил точки над "і"Видео

21:24

Полетят десятки ракет: названы выбранные РФ для массированного удара города

21:18

Екатерина здесь ни при чем: историки опровергли популярный миф об Одессе

20:54

"Хватит об этом думать": Залужный сделал жесткое заявление о войне и границах Украины

Реклама
20:36

Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

20:30

"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золотаВидео

20:24

РФ продвинулась на Донбассе: в DeepState назвали два направления

19:44

Трамп объяснил свои обещания о скором завершении войны: СМИ раскрыли подробности

19:34

Грозы, град и сильные шквалы: какие регионы накроет опасная погода

19:28

"Год назад пугал": в СНБО назвали цель заявления Путина о "буферной зоне"

19:18

Восстановление территориальной целостности Украины: Розумный назвал важное условие

19:10

Потери и результаты наступления оккупантов в цифрахмнение

18:55

"Трамп все понимает": раскрыта настоящая стратегия США в отношениях с ПутинымВидео

18:49

Деньги сами летят в руки - какие 3 знака зодиака притягивают финансовый успех

18:46

Дроны вместо ракет: эксперт рассказал, что стоит за новой стратегией РФ

Реклама
18:20

Девять пуль для Портнова: СМИ узнали детали расстрела экс-замглавы АП Януковича

18:18

Украина передала РФ список на обмен пленными: в ГУР опровергли заявление Пескова

18:15

Водители ошеломлены открытием - в популярной модели авто есть секретное отделениеВидео

18:03

Сами притянете к себе болезни и беды: что нельзя делать на Михаила 23 мая

17:59

Трамп резко изменил мнение о Путине в вопросе войны против Украины - СМИ

17:29

Рассекречено первоначальное название Черного моря: историк раскрыл данныеВидео

17:16

"Путин и Трамп – одна команда": эксперт объяснил выигрыш РФ за счет СШАВидео

17:00

Украинцам не зачислят оплату за газ из-за одной серьезной ошибки: как избежать проблемы

16:54

Доллар резко пошел вверх после падения: украинцев ждет новый курс валют

16:39

Летнее наступление РФ: какие города под угрозой и есть ли опасность для Киева

16:17

Цена подскочила на 14% и это не предел: в Украине резко дорожает популярный продукт

16:16

"Быстрого решения нет": Мерц дал тревожный прогноз о сроках прекращения огня

16:09

Золотое правило 30 минут: почему нельзя готовить яйца прямо из холодильника

16:04

Мыши и крысы не пройдут: как защитить дом от грызунов за копейкиВидео

15:45

Цены на популярную ягоду в Украине бьют рекорды: когда будет дешевле

15:36

Не сказала "да": украинский певец сделал предложение своей девушке

15:22

Получить пенсию теперь проще: правительство ввело новые правила

15:20

Самая массовая атака с начала войны: дроны налетели на Рязанский НПЗ

14:55

Как убрать ржавчину на авто и забыть о ней навсегда - лучшие домашние средстваВидео

14:47

Почему нельзя сплетничать 23 мая: какой праздник и день ангела

Реклама
14:39

Направление остается опасным: в ГПСУ оценили риск наступления из Беларуси

14:19

Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными 1000 на 1000 - детали

14:18

"Бродяга": жена путиниста Игоря Николаева молниеносно состарилась на 10 лет

13:59

"Молюсь": Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

13:57

Логистика ВСУ под угрозой: назван важный город, который хочет захватить Россия

13:57

Гороскоп на завтра 23 мая: Львам - крупная прибыль, Козерогам - ссора

13:49

Где 3 различия между людьми на картинке: только "гений с глазами орла" угадает

13:10

Существенно вырастет: в Минэкономики дали прогноз курса доллара на 3 года

13:08

Следующие переговоры между Украиной и РФ: у Зеленского назвали главное условие

13:05

Россияне хотят оккупировать еще две области: эксперт ответил, есть ли угроза

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять