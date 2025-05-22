"Хватит об этом думать": Залужный сделал жесткое заявление о войне и границах Украины

Залужный призвал не надеяться на возвращение Украины к границам 1991 года и рассказал о тактике россиян в войне.

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Залужный обратился с важным заявлением о ходе и результатах войны / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, УНИАН

О чем сказал Залужный:

Украине не стоит рассчитывать на возвращение к границам 1991 года

У РФ есть силы и средства для новых наступательных операций

Россия ведет войну на истощение

Украине не следует рассчитывать на полное возвращение к границам 1991 года, ведь Россия все еще имеет ресурсы для продолжения войны. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире", сообщает РБК-Украина.

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", - сказал Залужный. видео дня

По его словам, способность РФ вести боевые действия напрямую зависит от наличия ресурсов, и с конца 2023 года она ведет войну на истощение.

По мнению Залужного, победить в этой войне возможно только путем уничтожения способности России ее продолжать, прежде всего через подрыв ее военно-экономического потенциала. В условиях, когда Украина сталкивается с острой нехваткой человеческих ресурсов и сложной экономической ситуацией, речь идет о ведении высокотехнологичной войны на выживание с минимальным привлечением людей и ограниченным использованием экономических ресурсов, но с максимально эффективным результатом.

"На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", - сказал он.

Валерий Залужный / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на территории Беларуси на данный момент не наблюдается создания ударной группировки, которая могла бы представлять непосредственную угрозу для Украины. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По словам директора программ безопасности Центра глобалистики Павла Лакийчука, российская стратегическая наступательная кампания продолжается непрерывно, что подтверждается размещением войск вдоль всей линии фронта.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что главной целью летнего наступления российских войск является не столько установление контроля над административными границами Донецкой области, сколько продвижение к крупным городам, в частности Константиновке, Северску, а также попытка окружения Покровска.

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Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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