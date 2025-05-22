Направление остается опасным: в ГПСУ оценили риск наступления из Беларуси

Основное:
- Украинская разведка не фиксирует на территории Беларуси формирования ударной группировки
- Главная задача Украины - наращивать оборонительные возможности
На территории Беларуси не фиксируется формирование ударной группировки, которая могла бы представлять непосредственную угрозу Украине. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ми-Украина.
"Ситуация на границе с Беларусью не имеет какой-то тенденции к обострению", - сказал Демченко.
В то же время он отметил, что это направление остается для Украины угрожающим, пока Беларусь поддерживает страну-агрессора Россию.
"Поэтому наша задача - наращивать наши оборонительные возможности и по линии границы, и в приграничье", - отметил спикер ГПСУ.
Демченко также напомнил об анонсированных совместных учениях Беларуси и РФ. По его словам, пограничники следят за ситуацией.
"В это время, особенно когда отмечалось об активной фазе проведения этих учений, в том числе и о привлечении на территории Беларуси отдельных подразделений армии РФ, для Украины риск и угрозы, конечно, будут расти. И задача подразделений разведки, которые следят за тем, как разворачивается ситуация в Беларуси, - вовремя среагировать, чтобы мы имели все возможности противодействовать любой угрозе, если эта произойдет повторно с территории этой страны", - подчеркнул он.
РФ наращивает силы в Беларуси - что известно
Как писал Главред, осенью 2025 года на территории Беларуси запланированы очередные совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025". По мнению главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сырского, такие учения могут скрывать подготовку к новому этапу агрессии, в частности - попытку повторного наступления на Киев.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может воспользоваться летними учениями в Беларуси как прикрытием для новых атак - как на Украину, так и на Литву или Польшу.
Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко подтверждал, что присутствие российских подразделений в Беларуси может обострить ситуацию с безопасностью. Однако ситуация на границе пока контролируемая.
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Что за ведомство Государственная пограничная служба Украины?
Государственная пограничная служба Украины - правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает охрану государственной границы Украины и исключительной экономической зоны Украины, сообщает портал "Википедия".
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