Учения будут прикрытием, РФ готовит что-то в Беларуси этим летом - Зеленский

Россия может "готовить что-то" в Беларуси уже этим летом. Военные учения будут лишь прикрытием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Триморья, сообщает Суспільне.
Целью россиян может стать открытие нового направления боев в Украине. Также враг может пойти в наступление на Литву или Польшу.
"Посмотрите на Беларусь - этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", - сказал Зеленский.
Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко также отметил, что есть риск использования учений в Беларуси для прикрытия с целью провокаций в приграничье.
"Относительно российских учений в Беларуси - действительно, риск использования учений для прикрытия с целью провокаций в приграничье существует, как против нас, так и стран Европы. Кто следит давно - мы с вами об этом говорили. Поверьте, к таким сценариям все готовы, и за врагом будет повышенное внимание", - написал он.
Коваленко акцентирует на том, что Путин хочет воевать в течение всего лета и до конца этого года.
"Об этом говорит их ВПК и накопление резервов. Конечно же, они хотят разбалансировать внимание, но им не удастся", - добавил он.
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