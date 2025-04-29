Учения будут прикрытием, РФ готовит что-то в Беларуси этим летом - Зеленский

Президент Украины не отрицает, что целью оккупантов может быть Украина, Литва или Польша.

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Россия готовит провокации со стороны Беларуси / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Россия может "готовить что-то" в Беларуси уже этим летом. Военные учения будут лишь прикрытием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Триморья, сообщает Суспільне.

Целью россиян может стать открытие нового направления боев в Украине. Также враг может пойти в наступление на Литву или Польшу.

"Посмотрите на Беларусь - этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", - сказал Зеленский.

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Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко также отметил, что есть риск использования учений в Беларуси для прикрытия с целью провокаций в приграничье.

"Относительно российских учений в Беларуси - действительно, риск использования учений для прикрытия с целью провокаций в приграничье существует, как против нас, так и стран Европы. Кто следит давно - мы с вами об этом говорили. Поверьте, к таким сценариям все готовы, и за врагом будет повышенное внимание", - написал он.

Коваленко акцентирует на том, что Путин хочет воевать в течение всего лета и до конца этого года.

"Об этом говорит их ВПК и накопление резервов. Конечно же, они хотят разбалансировать внимание, но им не удастся", - добавил он.

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