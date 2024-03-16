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Обмен Теткино на Мелитополь: Буданов ответил на предложение повстанцев РФ

Алексей Тесля
16 марта 2024, 21:09
Бойцы Легиона "Свобода России" готовы обменять поселок Теткино на Мелитополь.
Буданов
Кирилл Буданов прокомментировал предложение повстанцев РФ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, Telegram

Неожиданное предложение российских добровольцев, которые недавно освободили населенный пункт Теткино Курской области, прокомментировал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

В эфире информационного телемарафона он ответил на заявление повстанцев РФ, назвавшие город в Украине, на который они готовы обменять контролируемое ими Теткино.

По словам бойцов Легиона "Свобода России", они готовы начать переговоры с Москвой, чтобы обменять поселок Теткино в Глушковском районе Курской области РФ на запорожский Мелитополь.

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Буданов заявил, что он бы был не против такого обмена, однако, по его мнению, для этого еще рано.

"Я бы с радостью. Но, как там будет, посмотрим. Пока что, я думаю, об этом рано", - сказал глава ГУР.

Операция повстанцев на территории РФ

Ранее после ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. В РФ исчезла даже видимость избирательного процесса, заявили представители РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

Напомним, ранее в "Русском Добровольческом Корпусе" опубликовано видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают. "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

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новости Мелитополя ГУР война России и Украины Кирилл Буданов
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