Движение остановлено, поезда меняют маршрут: что вызвало задержку на Закарпатье

Железнодорожники начали ремонт просевшего пути и предупредили об изменениях в графике поездов.

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Железную дорогу перекрыли неожиданно / Коллаж: Главред, фото: Главред

О главном:

Колею перекрыли из-за проседания после провала грунта

Ремонтные работы уже начаты, движение будет под контролем

Ожидаются изменения в маршрутах раховского направления

На Закарпатье временно приостановлено движение поездов на участке "Ясиня - Вороненко". Причиной стала просадка пути в результате провала земной породы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Укрзализныци".

"Из-за провала земной породы и просадки пути временно перекрыто движение на участке 'Ясиня - Вороненко'", - сообщили в компании. видео дня

Задержка уже коснулась поезда №96 "Рахов - Киев", который пока не может отправиться со станции "Ясиня". По предварительным данным, он задержится примерно на четыре часа.

"Железнодорожники уже исследуют полотно и приступают к ремонтным работам, чтобы гарантировать безопасный проезд для поезда №96 на пониженной скорости под диспетчерским контролем", - отметили в УЗ.

В "Укрзализныце" отметили, что для полного восстановления движения нужно больше времени, поэтому ожидаются изменения в графиках и маршрутах поездов раховского направления.

Обновление графика движения поездов на 23 мая / Фото: t.me/UkrzalInfo

"Точный перечень изменений и статус ремонтных работ опубликуем позже, следите за официальными каналами 'Укрзализныци'", - добавили в компании.

Компания сообщила об обновлении графика движения поездов на 23 мая в связи с временными ограничениями на участке "Ясиня - Вороненко".

Обновление графика движения поездов на 23 мая / Фото: t.me/UkrzalInfo

"Для пассажиров всех поездов дальнего следования УЗ организует автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов", - сообщили в компании.

Новости об Укрзализныце - основные материалы

Как сообщал Главред, Укрзализныця изменила формат продажи билетов на ряд популярных международных рейсов. Реализация будет начинаться с 09:00 за 20 суток до момента отправления поезда.

В Укрзализныце опубликовали список необычных вещей, которые в прошлом году забывали в поездах пассажиры. В 2024 году железнодорожники получили 17 тысяч 218 обращений с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи. В 70% случаев их находят и возвращают людям.

"Укрзализныця" начала продавать билеты на новый поезд №9/10 сообщением "Киев-Будапешт". Поезд будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении он будет отправляться в 22:40 и прибывать в столицу Украины в 19:11.

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Что такое "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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