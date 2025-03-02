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"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярные направления

Виталий Кирсанов
2 марта 2025, 14:55
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Дополнительные поезда отправятся в Одессу и Карпаты.
Укрзализныця
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярные направления / коллаж: Главред, фото: Facebook/Ukrzaliznytsia

Вы узнаете:

  • Расписание поезда №168/167 Львов-Одесса-Львов
  • Расписание поезда №265/266 Киев-Одесса-Киев
  • Расписание поезда №159/160 Киев-Трускавец-Киев

"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда, которые соединят Одессу со столицей Украины и Львовом. Также дополнительный поезд запланирован в Карпаты. Об этом говорится в Facebook компании.

"Назначаем еще три дополнительных поезда!" - сообщает компании.

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В частности, 9 марта будет курсировать поезд №168/167 Львов-Одесса-Львов. Он отправится из Львова в 07:26, в Одессу прибудет в 18:17, в обратном направлении отправится в 07:53, прибудет во Львов в 18:23.

Поезд №265/266 Киев-Одесса-Киев отправится также 9 марта. Из Киева - в 08:33, в Одессе - в 18:08, обратно - в 11:27, в Киеве - 20:42.

"В Карпаты - за чистым воздухом и вдохновением 16 и 30 марта отвезет дополнительный поезд №159/160 Киев-Трускавец-Киев. Из Киева будет отправляться в 10:16, в Трускавец прибывать в 19:37. Обратно - в 08:33, в Киеве в 19:11", - говорится в сообщении.

Новости об Укрзализныце

Как сообщал Главред, Укрзализныця изменила формат продажи билетов на ряд популярных международных рейсов. Реализация будет начинаться с 09:00 за 20 суток до момента отправления поезда.

В Укрзализныце опубликовали список необычных вещей, которые в прошлом году забывали в поездах пассажиры. В 2024 году железнодорожники получили 17 тысяч 218 обращений с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи. В 70% случаев их находят и возвращают людям.

"Укрзализныця" начала продавать билеты на новый поезд №9/10 сообщением "Киев-Будапешт". Поезд будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении он будет отправляться в 22:40 и прибывать в столицу Украины в 19:11.

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Что такое "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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