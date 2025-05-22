"Я тупая": блогерша Стужук высказалась о войне и назвала Украину пространством

Кратко:
- Что говорила Стужук о войне
- Почему она жалуется в своих соцсетях
Блогерша украинского происхождения София Стужук, которая категорически отказывается высказываться на свою аудиторию о преступной войне, которую Россия развязала против Украины и рожает детей, наконец-то озвучила свою позицию.
Как известно, когда началась война она выехала вместе с детьми из Украины в Латвию к своему теперь уже мужу Антону Левданскому. Освоившись в Латвии, она заявила, что не "все так однозначно" и ей "с другой стороны виднее". Она также продолжила вести свой блог, рекламировать товары, продавать свои женские тренинги и рожать детей.
Теперь же она записала новое видео, в котором снова поплакалась о том, что ее хейтят и "пытаются втянуть в политику. Хотите, я тупая. Но я вообще не там, у меня лайфстайл блог", - жалуется Стужук, которая могла бы поддержать Украину и призвать остановить военное вторжение России, имея аудиторию более 5 млн человек.
По ее словам, сейчас против нее "несется" и развернулась целая информационная кампания. "Я вообще никак не хочу комментировать приплетенную мне политику, я не политик. Я мать и женщина", - поясняет блогерша.
"Меня пытаются насильно втянуть туда, куда я не хочу. Я имею на это право. Тем более я уже не там. Я вообще не обязана, тем более меня там (в Украине - авт.) отменили и мои страницы для того пространства (Украины - авт.) закрыли. Я уже просто живу себе в Латвии и все и имею право на свободное существование", - говорит в длинной речи блогерша.
Еще один любопытный момент, как Стужук в своем телеграмм-канале оправдывается за то, как в первые дни войны она назвала вещи своими именами: "И таки нашли видео моего обращения первых дней, где я говорила, что Россия напала на Украину, как меня просили".
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Напомним, как писал Главред, ранее Стужук оскандалилась очередным заявлением о войне. Женщина, которая переехала жить в Ригу и продолжает молчать и войне и убийствах мирных украинцев, написала в своем Телеграмм-канале о том, что она не знает что такое "р**ня" (российская армия оккупантов, убивающая украинцев - авт.) и вообще она новости не смотрит.
Напомним, на протяжении года, когда Украина утопала в крови, Стужук рассказывала, что "ей с другой стороны виднее" и делала репосты других недалеких индивидов, которые объясняли, почему украинцам не стоит радоваться подрыву Крымского моста.
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