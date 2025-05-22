Доллар резко пошел вверх после падения: украинцев ждет новый курс валют

В НБУ сообщили, каким будет курс доллара в пятницу.

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Курс валют на 23 мая / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 23 мая

На сколько ослабнет гривна

В пятницу, 23 мая, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,50 грн/долл., то есть гривна ослабла на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции.

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В частности, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,93 грн/евро, украинская валюта потеряла 2 копейки.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,48 - 41,51 грн/долл., а евро - 46,92 - 46,95 грн/евро.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, курс доллара на 22 мая установлен на уровне 41,43 грн/доллар. Это на 0,0491 грн ниже, чем в предыдущий день.

Национальный банк Украины сейчас поддерживает курс доллара на уровне 41,5 гривен. Девальвация возможна только в конце года, поэтому в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.

Первый заместитель главы парламентского Комитета по финансам Ярослав Железняк обнародовал макропрогноз Министерства экономики, который был подготовлен в апреле 2025 года. В документе указано, каким может быть курс доллара в ближайшие три года - до 2028 года.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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