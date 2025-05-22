"Молюсь": Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

Вы узнаете:
- Где Никита Пресняков отпраздновал 34-летие
- Что написала ему Алла Пугачева
Вчера, 21 мая, российский певец Никита Пресняков, который уехал из террористической России еще в 2022 году, отпраздновал 34-летие в Испании и рассказал, что хотел бы кое-что изменить в своем прошлом.
На своей странице в соцсетях артист показал снимок, на котором позировал верхом на лошади и в ковбойской шляпе.
"34! Хотелось бы вернуться в прошлое и снова всё пройти... может, кое-что даже поменять успеть. В любом случае! Впереди еще столько захватывающих приключений!", - отметил музыкант.
В комментариях под публикацией отметилась и бабушка певца – российская певица Алла Пугачева, которая сейчас находится на Кипре.
"С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя", — написала Примадонна.
Также Никиту поздравила и его мама Кристина Орбакайте, она призналась ему в любви, а певец ответил взаимностью.
Напомним, Пресняков так публично и не высказал свое мнение о террористическом нападении РФ на Украину, а недавно приезжал в страну-оккупанта, где проводил время со своим отцом-путинистом Владимиром Пресняковым.
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Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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