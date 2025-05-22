"Молюсь": Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

Алла Пугачева вышла на связь в соцсетях.

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Никита Пресняков отпраздновал день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Никита Пресняков

Вы узнаете:

Где Никита Пресняков отпраздновал 34-летие

Что написала ему Алла Пугачева

Вчера, 21 мая, российский певец Никита Пресняков, который уехал из террористической России еще в 2022 году, отпраздновал 34-летие в Испании и рассказал, что хотел бы кое-что изменить в своем прошлом.

На своей странице в соцсетях артист показал снимок, на котором позировал верхом на лошади и в ковбойской шляпе.

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"34! Хотелось бы вернуться в прошлое и снова всё пройти... может, кое-что даже поменять успеть. В любом случае! Впереди еще столько захватывающих приключений!", - отметил музыкант.

Новая публикация Никиты Преснякова / фото: скрин instagram.com, Никита Пресняков

В комментариях под публикацией отметилась и бабушка певца – российская певица Алла Пугачева, которая сейчас находится на Кипре.

"С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя", — написала Примадонна.

Никита Пресняков часто путешествует / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Также Никиту поздравила и его мама Кристина Орбакайте, она призналась ему в любви, а певец ответил взаимностью.

Напомним, Пресняков так публично и не высказал свое мнение о террористическом нападении РФ на Украину, а недавно приезжал в страну-оккупанта, где проводил время со своим отцом-путинистом Владимиром Пресняковым.

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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