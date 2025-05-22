"10 лет с конфискацией имущества": Юрий Бардаш поплатиться за предательство

Юрий Бардаш ответит за свои поступки.

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Юрий Бардаш - позиция / коллаж: Главред, фото: t.me, Юрий Бардаш

Вы узнаете:

Юрию Бардашу объявили приговор

Причина решения суда

Продюсер-предатель Юрий Бардаш публиковал информацию и даже вел прямые трансляции, в которых оправдывал террористическое нападение России на Украину.

Как стало известно, Винницкий городской суд вынес приговор Бардашу за пропаганду войны и назначил ему лишение свободы на 10 лет с конфискацией имущества.

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Отметим, предатель долгое время получал доход от своей творческой деятельности в Украине, при этом он выражал украинофобские нарративы и негативно относился к украинскому народу.

РосСМИ стали на защиту Бардаша / фото: t.me/mash

Также Бардаш давал интервью, в которых призывал к свержению конституционного строя Украины и разжигал вражду.

"Будучи осведомленным о наличии обвинительного акта на рассмотрении в суде, на судебные заседания обвиняемый не являлся", - сообщили в пресс-службе Винницкого городского суда.

Юрий Бардаш перешел на сторону террористов / фото: скрин видео

Напомним, Юрий Бардаш сбежал в Россию и там продолжает информационную кампанию в поддержку российских оккупантов.

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такой Юрий Бардаш? Юрий Бардаш — бывший украинский продюсер, хореограф, певец. Основатель и продюсер проектов Quest Pistols,"Quest Pistols Show, "Грибы", "Нервы", а также певицы Луны и певца Wellboy, сообщает "Википедия".

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