Новые детали обмена 1000 на 1000 и ультиматум США: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 22 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 22 мая / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, 22 ОМБР, скриншот из видео, ISW

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

РФ ударила ракетой по Харькову: повреждены 8 частных домов, есть пострадавшие

В ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В результате атаки повреждены восемь частных домов. Пострадали два человека.

У двух человек - острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается

видео дня

Около двух часов ночи мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что удар пришелся на Холодногорский район.

Путин хочет захватить крупный город в Украине: детали от ISW

Российский диктатор Владимир Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области. Вероятно, своим визитом в Курскую область 20 мая глава РФ пытался создать основания для оправдания подобных планов. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Как отмечают эксперты ISW, во время встречи с местными чиновниками, глава Глушковского района Павел Золотарев обратился к Путину с просьбой создать буферную зону на территории Сумской области. Глава Кремля спросил, насколько глубокой должна быть эта буферная зона, и Золотарев заявил, что Россия должна захватить "по меньшей мере Сумы".

В Кремле придумали причину не подписывать мирный договор с Украиной

На днях ранее российский диктатор Владимир Путин заговорил о том, что Москва готова работать с украинской стороной "над меморандумом о возможном будущем мирном соглашении с определением ряда позиций". Но теперь в Кремле придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание. В частности, директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что подписание документа необходимо "новой власти" в Украине, цитирует ТАСС.

По словам Мусихина, председатель Верховной Рады может не подойти на роль подписанта, а президент Украины Владимир Зеленский якобы нелегитимен.

В Киеве прогремели взрывы: обломки "Шахеда" упали на территорию школы

Утром, 22 мая, в Киеве прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки ударных дронов, которые приближались к столице.

Позже глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал, что вражеские БпЛА залетают в столицу и призвал находиться в безопасных местах.

Новая опасность для Украины: РФ сможет каждую ночь запускать по Украине до 500 дронов

Пока мир призывает диктатора Владимира Путина прекратить огонь, Россия, наоборот, увеличивает производство дронов. Противник имеет амбициозную цель запускать каждую ночь по территории Украины около 500 дронов. Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

Кроме того, по словам военного, враг еще и модернизировал ударные беспилотники. В частности, боевая нагрузка увеличилась до 80 кг.

Не выжил ни один: под Скадовском взорвалась машина с кадыровцами

Во вторник, 20 мая, на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль. В нем находились четверо кадыровцев. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram.

Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

Погода в Украине в пятницу, 23 мая, в большинстве областей будет сухой, солнечной и теплой. Дневная температура воздуха составит +20...+25 градусов.

Однако ряд областей накроет опасная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

У Путина осталось несколько дней: Сенат США готов ударить по РФ санкциями

Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против страны-агрессора России, если Владимир Путин в течение нескольких дней не покажет стремление к миру. Об этом говорится в заявлении авторов проекта сенаторов Ричарда Блюменталя (демократ) и Линдси Грэма (республиканец).

Известно, что законопроект о санкциях против России за ее вторжение в Украину получил 81 соавтора в Сенате США.

Россияне хотят оккупировать еще две области: эксперт ответил, есть ли угроза

На переговорах в Стамбуле российская делегация угрожала захватить еще две области Украины - Харьковскую и Сумскую. В интервью Главреду российский политтехнолог, галерист Марат Гельман ответил, насколько серьезной может быть такая угроза.

Существенно вырастет: в Минэкономики дали прогноз курса доллара на 3 года

Министерство финансов Украины готовит бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. В проекте документа, в частности, содержится макропрогноз от середины апреля.

Первый заместитель главы парламентского Комитета по финансам Ярослав Железняк обнародовал макропрогноз Министерства экономики, который был подготовлен в апреле 2025 года. В частности, в документе указано, каким может быть курс доллара в ближайшие три года - до 2028 года.

Согласно данным Железняка, в проекте по состоянию на данный момент содержатся следующие прогнозируемые показатели курса доллара на ближайшие годы.

Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными 1000 на 1000 - детали

Президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными в формате 1000 на 1000. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции.

Самая массовая атака с начала войны: дроны налетели на Рязанский НПЗ

Беспилотники продолжают атаковать страну-агрессора Россию. Днем, 22 мая, россияне пожаловались на дроны над Рязанским НПЗ. В городе раздаются взрывы и гудит сирена. Об этом пишут российские телеграмм-каналы.

В частности, местные жители заявляют, что вблизи Рязанского НПЗ российская ПВО якобы сбила 5 беспилотников за час. Зафиксировано падение обломков за территорией завода.

Цены на популярную ягоду в Украине бьют рекорды: когда будет дешевле

По состоянию на сегодня цены на клубнику в Украине очень высокие. Килограмм такой ягоды в конце апреля можно приобрести за 120-144 грн.

Нынешняя стоимость клубники на 22-30% выше стоимости, которая была в такой же период прошлого года. Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г. Львов) Татьяна Попович, пишет УНИАН.

"Быстрого решения нет": Мерц дал тревожный прогноз относительно сроков прекращения огня

Переговоры между Украиной и Россией по вопросу прекращения огня могут затянуться на недели или даже месяцы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Быстрое завершение войны маловероятно, заявил он в Вильнюсе во время церемонии по случаю развертывания 45-й механизированной бригады Германии в Литве, сообщает Politico.

Цена подскочила на 14% и это не предел: в Украине резко дорожает популярный продукт

Цена на яблоки в Украине резко выросла - в среднем отмечается рост цены на 14% с начала текущей недели.

Сегодня такой фрукт можно приобрести за 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг). Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Летнее наступление РФ на фронте: какие города под угрозой и есть ли опасность для Киева

Летом 2025 года Россия готовится к новому масштабному наступлению на Украину, что может стать решающим этапом в войне. По данным украинских военных и международных аналитиков, Кремль концентрирует силы на нескольких направлениях.

Главред собрал главное, что стоит знать о летнем наступлении РФ на фронте и возможных направлениях нового удара.

Украинцам не засчитают оплату за газ из-за одной серьезной ошибки: как избежать проблемы

При оплате услуг за распределение газа очень важно правильно заполнять свои данные, в противном случае оплату могут не зачислить.

О таких особенностях оплаты сообщили в Харьковском городском филиале "Газосети". В публикации, которая была размещена в Facebook, отмечается, что если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", уплаченные средства не удастся идентифицировали и зачислить на лицевой счет абонента.

Трамп резко изменил мнение о Путине в вопросе войны против Украины - СМИ

Во время телефонного разговора в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил лидерам стран Европы, что президент РФ Владимир Путин не собирается прекращать войну в Украине, поскольку считает, что сейчас находится в выигрышной позиции. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на трех информированных о разговоре лиц, передает Укринформ.

Украина передала РФ список на обмен пленными: в ГУР опровергли заявление Пескова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к обмену пленными с Украиной в формате 1000 на 1000 и уже подготовила и передала список имен.

В то же время, Песков добавил, что Украина якобы еще не передавала России список имен.

Восстановление территориальной целостности Украины: Розумный назвал важное условие

Учитывая последние события, можно сказать, что восстановление территориальной целостности Украины и исчезновение опасности нового российского нападения станут возможными только после того, как в стране-агрессоре России сменится режим или формат государства. Об этом в комментарии Главреду сказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал заявления диктатора РФ Владимира Путина о планах создания "буферной зоны" на границе с Украиной.

В своем Telegram он напомнил о том, что о так называемой "буферной зоне" Путин говорит уже не впервые.

Грозы, град и сильные шквалы: какие регионы накроет опасная погода

Погода в Украине 23 мая будет грозовой, дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных, Житомирской и Винницкой областях - І уровень опасности. Там будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

"Хватит об этом думать": Залужный сделал жесткое заявление о войне и границах Украины

Украине не следует рассчитывать на полное возвращение к границам 1991 года, ведь Россия все еще имеет ресурсы для продолжения войны. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире", сообщает РБК-Украина.

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