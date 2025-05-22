Не выжил ни один: под Скадовском взорвался автомобиль с кадыровцами

Основное:
- Под Скадовском взорвался автомобиль с кадыровцами
- Четверо офицеров Кадырова погибли
Во вторник, 20 мая, на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль. В нем находились четверо кадыровцев. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram.
Инцидент произошел между Скадовском и Антоновкой.
"Четверо "кадыровцев" со "звездочками" взорвались под Скадовском", - говорится в сообщении.
В ГУР уточнили, что внутри автомобиля УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат" - не выжил ни один.
"После первого взрыва машины с кадыровцами был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики" - рассказали в разведке.
Там напоминают, что за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие.
Ликвидация российских "жирных" целей - новости по теме
Как писал Главред, в Геническом районе агенты украинского движения успешно провели диверсию, во время которой уничтожили автомобиль российских оккупантов, который они использовали в военных целях.
Напомним, 25 апреля, в России в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате чего был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
На этом хорошие новости не заканчиваются, 25 апреля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. В городе Саки один из дронов попал в дом, который принадлежит заместителю главы Чечни Мураду Саидову, сообщило партизанское движение "Атеш". В результате падения беспилотника повреждены здание и находившиеся рядом автомобили.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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