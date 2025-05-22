Не выжил ни один: под Скадовском взорвался автомобиль с кадыровцами

По данным украинской разведки, в автомобиле сдетонировали боеприпасы, которые перевозили захватчики.

https://glavred.info/war/ne-vyzhil-ni-odin-pod-skadovskom-vzorvalsya-avtomobil-s-kadyrovcami-10666769.html Ссылка скопирована

В Херсонской области взорвался автомобиль с кадыровцами / Коллаж: Главред, фото ГУР, Минобороны РФ

Основное:

Под Скадовском взорвался автомобиль с кадыровцами

Четверо офицеров Кадырова погибли

Во вторник, 20 мая, на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль. В нем находились четверо кадыровцев. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram.

Инцидент произошел между Скадовском и Антоновкой.

видео дня

"Четверо "кадыровцев" со "звездочками" взорвались под Скадовском", - говорится в сообщении.

В ГУР уточнили, что внутри автомобиля УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат" - не выжил ни один.

"После первого взрыва машины с кадыровцами был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики" - рассказали в разведке.

Там напоминают, что за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие.

Ликвидация российских "жирных" целей - новости по теме

Как писал Главред, в Геническом районе агенты украинского движения успешно провели диверсию, во время которой уничтожили автомобиль российских оккупантов, который они использовали в военных целях.

Напомним, 25 апреля, в России в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате чего был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

На этом хорошие новости не заканчиваются, 25 апреля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. В городе Саки один из дронов попал в дом, который принадлежит заместителю главы Чечни Мураду Саидову, сообщило партизанское движение "Атеш". В результате падения беспилотника повреждены здание и находившиеся рядом автомобили.

Другие новости:

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред