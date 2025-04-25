Российская ПВО 'постаралась': в Крыму прилет в дом замглавы Чечни

Известно о повреждении самого дома и автомобилей.

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Последствия попадания в дом Саидова / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Дроны атаковали временно оккупированный Крым

Зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чечни

Это произошло из-за некомпетентной работы российской ПВО

Утром в пятницу, 25 апреля, беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В городе Саки было зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чечни Мурада Саидова. Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Отмечается, что в результате падения БпЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом.

видео дня

"Очевидно, что Силы обороны Украины не наносят ударов по гражданским целям и в этом случае это еще один пример некомпетентной работы российской ПВО", - говорится в сообщении.

В Атеш также добавили, что это служит хорошим напоминанием для оккупантов и их сообщников, что им пора бежать из украинского Крыма.

Прилет в дом заместителя главы Чечни - видео:

Атака дронов - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 25 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы после того как ударные беспилотники "наведались" на аэродромы РФ. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.

23 апреля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили завод по производству ударных БпЛА на территории страны-агрессора России.

Кроме того, 22 апреля во Владимирской области страны-агрессора России также раздавались взрывы. Местные жители Киржача и Барсового сообщали о звуках детонации зенитно-управляемых ракет.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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