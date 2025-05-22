У Путина осталось несколько дней: Сенат США готов ударить по РФ санкциями

Большинству Сената США становится понятно, что Путин играет в игры.

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Санкции США против России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Сенат США готовит жесткие санкции против РФ

Их введут, если Путин откажется вести переговоры о мире

В США также готовы наложить пошлины на страны, которые поддерживают Россию

Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против страны-агрессора России, если Владимир Путин в течение нескольких дней не покажет стремление к миру. Об этом говорится в заявлении авторов проекта сенаторов Ричарда Блюменталя (демократ) и Линдси Грэма (республиканец).

Известно, что законопроект о санкциях против России за ее вторжение в Украину получил 81 соавтора в Сенате США.

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Санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира.

Авторы проекта добавляют, что госсекретарь Марко Рубио подкомитета Сената по вопросам государственных и иностранных операций заявил, что Россия согласилась предоставить свои условия прекращения огня в ближайшие несколько дней.

"Их содержание многое скажет о том, серьезно ли Россия относится к миру. Мы подозреваем, что это будет примерно то же самое. Если это будет больше похоже на это, Россия может ожидать решительных действий от Сената США", - говорится в заявлении.

Отмечается, что законопроект изолирует Россию, помещая ее на торговый остров, накладывая жесткие пошлины на другие страны, которые поддерживают эти "зверства". Одним из главных приоритетов является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота.

"В то время, как мы жаждем мира, нам и подавляющему большинству Сената становится все понятнее, что Путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры продолжатся", - подытожили сенаторы.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 20 мая Евросоюз ввел новые санкции против страны-агрессора России. Они направлены против почти 200 кораблей теневого флота.

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер заявили, что против России могут ввести новые санкции. Их введут, если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной.

2 апреля США ввели новые санкции против страны-агрессора России. В список попали четыре физических и три юридических лица, а также один российский сухогруз.

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Что известно о Сенате США? Сенат США (англ. the United States Senate) - верхняя палата Конгресса США. Вместе с нижней палатой - Палатой представителей - образует американский парламент. Формально председателем Сената считается вице-президент США. Сенат имеет ряд исключительных прав, таких как утверждение международных договоров, согласие на назначение президентом министров (секретарей), послов и других высокопоставленных чиновников. Сенат заседает в северном крыле Капитолия в Вашингтоне, а Палата представителей - в южном крыле. wikipedia

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