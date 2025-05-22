Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

У Путина осталось несколько дней: Сенат США готов ударить по РФ санкциями

Мария Николишин
22 мая 2025, 12:24
1480
Большинству Сената США становится понятно, что Путин играет в игры.
У Путина осталось несколько дней: Сенат США готов ударить по РФ санкциями
Санкции США против России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Сенат США готовит жесткие санкции против РФ
  • Их введут, если Путин откажется вести переговоры о мире
  • В США также готовы наложить пошлины на страны, которые поддерживают Россию

Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против страны-агрессора России, если Владимир Путин в течение нескольких дней не покажет стремление к миру. Об этом говорится в заявлении авторов проекта сенаторов Ричарда Блюменталя (демократ) и Линдси Грэма (республиканец).

Известно, что законопроект о санкциях против России за ее вторжение в Украину получил 81 соавтора в Сенате США.

видео дня

Санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира.

Авторы проекта добавляют, что госсекретарь Марко Рубио подкомитета Сената по вопросам государственных и иностранных операций заявил, что Россия согласилась предоставить свои условия прекращения огня в ближайшие несколько дней.

"Их содержание многое скажет о том, серьезно ли Россия относится к миру. Мы подозреваем, что это будет примерно то же самое. Если это будет больше похоже на это, Россия может ожидать решительных действий от Сената США", - говорится в заявлении.

Отмечается, что законопроект изолирует Россию, помещая ее на торговый остров, накладывая жесткие пошлины на другие страны, которые поддерживают эти "зверства". Одним из главных приоритетов является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота.

"В то время, как мы жаждем мира, нам и подавляющему большинству Сената становится все понятнее, что Путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры продолжатся", - подытожили сенаторы.

У Путина осталось несколько дней: Сенат США готов ударить по РФ санкциями
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 20 мая Евросоюз ввел новые санкции против страны-агрессора России. Они направлены против почти 200 кораблей теневого флота.

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер заявили, что против России могут ввести новые санкции. Их введут, если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной.

2 апреля США ввели новые санкции против страны-агрессора России. В список попали четыре физических и три юридических лица, а также один российский сухогруз.

Читайте также:

Что известно о Сенате США?

Сенат США (англ. the United States Senate) - верхняя палата Конгресса США. Вместе с нижней палатой - Палатой представителей - образует американский парламент. Формально председателем Сената считается вице-президент США.

Сенат имеет ряд исключительных прав, таких как утверждение международных договоров, согласие на назначение президентом министров (секретарей), послов и других высокопоставленных чиновников.

Сенат заседает в северном крыле Капитолия в Вашингтоне, а Палата представителей - в южном крыле. wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции Владимир Путин санкции США Сенат США санкции против России война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Путина осталось несколько дней: Сенат США готов ударить по РФ санкциями

У Путина осталось несколько дней: Сенат США готов ударить по РФ санкциями

12:24Политика
Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

12:12Синоптик
Не выжил ни один: под Скадовском взорвался автомобиль с кадыровцами

Не выжил ни один: под Скадовском взорвался автомобиль с кадыровцами

11:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию

Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию

Украину накроет опасный шторм: где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами

Украину накроет опасный шторм: где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 мая (обновляется)

Нас обманывали годами: как на самом деле появился Днепр

Нас обманывали годами: как на самом деле появился Днепр

Последние новости

12:46

3 знака зодиака должны следить за плохими предзнаменованиями до конца мая

12:38

"Не говорите мне": Мозговая сделала громкое заявление после помолвки ее дочери

12:28

Разговор Путина и Трампа принесет Украине большие проблемы: детали

12:24

У Путина осталось несколько дней: Сенат США готов ударить по РФ санкциями

12:20

Гороскоп на июнь 2025: Тельцам - испытания, Раков настигнет прошлое

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погодыУкраину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды
12:12

Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

12:07

На фоне слухов о разводе с Тарзаном: Наташа Королева съехала из дома

12:05

Украинский комедийный актер получил паспорт России

12:00

В Украине планируют повысить минимальную зарплату: чего ждать украинцам

Реклама
11:55

РФ пойдет на уступки Украине: политтехнолог назвал сроки и условия

11:54

Цена обвалилась на 35%: в Украине стремительно подешевела популярная ягода

11:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 мая (обновляется)

11:20

Украинцам летом придется платить налоги даже за старые квартиры: какие суммы

11:06

Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - категорически не тратить, Тельцам - удар

11:02

Не выжил ни один: под Скадовском взорвался автомобиль с кадыровцами

10:57

Китайский гороскоп на завтра 23 мая: Лошадям - одиночество, Крысам - жертвы

10:52

Нельзя исключать чудо: Розумный оценил шансы на прекращение огня в Украине

10:16

В Украине станет легче получить субсидию: кого это касается

10:14

Никита Пресняков воссоединился с семьей отца-путиниста - причина

10:07

Новая опасность для Украины: РФ сможет запускать по Украине до 500 дронов

Реклама
10:02

Гороскоп Таро на июнь 2025: Козерогам - успех, Водолеям - радость, Рыбам - везениеВидео

09:45

Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского в третий раз возглавила Всеукраинский рейтинг творческих ВУЗов Украины актуально

09:33

Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

09:20

"В их головы летела": стало известно о срывах предательницы Оксаны Марченко

09:03

Хотят сорвать поставки: РФ шпионила на границе Украины за западной помощью - СМИ

09:03

Карта Deep State онлайн за 22 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман

08:56

В Киеве прогремели взрывы: обломки "Шахеда" упали на территорию школы

08:33

В Кремле придумали причину не подписывать мирный договор с Украиной

08:10

Две версии случившегося с Портновыммнение

07:59

"У нее зависимость": что известно о жизни Тони Паперной в РФ

07:42

Путин хочет захватить большой город в Украине: детали от ISW

06:34

РФ ударила ракетой по Харькову: повреждены 8 частных домов, есть пострадавшие

06:10

Нас ждет тяжелое летомнение

05:40

Минимальная зарплата в Украине 2025: сколько получите "чистыми" после налогов

05:16

Банановый десерт к чаю из трех ингредиентов за 5 минут - рецепт

04:30

Запрет, который многие слышали: можно ли принимать душ во время грозыВидео

03:33

Катар подарил США самолет за $400 млн - Трамп гневно набросился на журналиста

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со спящим мальчиком за 21 секунду

02:30

Летнее наступление России: какие города Украины под угрозой

Реклама
01:59

Тоттенхэм vs Манчестер Юнайтед: определился победитель Лиги Европы УЕФА

00:44

Дроны атакуют РФ: под ударом Москва и несколько областей

00:05

Гороскоп Таро на сегодня 22 мая: Близнецам - любовь, Ракам - экономический успех

21 мая, среда
23:43

Трамп, видимо, покинул Украину: FT указала на тревожные сигналы

23:26

Более 90% родителей в ступоре: ошеломляющий школьный математический вопрос

23:21

"Должны освободить всех": президент сделал важное заявление об обмене 1000 на 1000

22:53

Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны": в СНБО дали ответ

22:45

"Война требует решений": журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

22:25

Валерий Харчишин рассказал о неизлечимо больном сынеВидео

22:20

"Летом нам будет сложно": эксперт предупредил о возвращении отключений света

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять