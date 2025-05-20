Серьезный удар по РФ: ЕС и Британия ввели санкции против теневого флота и не только

Санкции ЕС направлены против почти 200 кораблей теневого флота. При этом в Евросоюзе заявили, что готовят "еще больше санкций против России".

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ЕС и Британия ввели санкции против теневого флота РФ и не только/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин с видео

Кратко:

ЕС и Британия ввели новые санкции против России, в ЕС готовят еще более мощные ограничения

Санкции Евросоюза, в частности, направлены против почти 200 кораблей теневого флота

Санкции Британии коснутся 100 объектов в военной, энергетической и финансовой отраслях РФ и не только

Евросоюз ввел новые санкции против страны-агрессора России. Новый, 17-й, пакет санкций против РФ был одобрен во вторник, 20 мая.

Об этом сообщила топ-дипломат ЕС Кая Каллас в соцсети Х. Она отметила, что новые санкции направлены против почти 200 кораблей теневого флота.

видео дня

"ЕС одобрил свой 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека", - отметила она.

Также Каллас заявила, что Евросоюз готовит "еще больше санкций против России".

"Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ", - подчеркнула она.

Новые санкции от Великобритании

Кроме Евросоюза, расширила свои санкции против РФ также Великобритания. Новые санкции были введены в ответ на массированную дроновую атаку на Украину, которая произошла в ночь на 18 мая. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

Отмечается, что новые ограничения коснутся 100 объектов в военной, энергетической и финансовой отраслях России, а также тех, кто ведет информационную войну против Украины.

Меры направлены против цепей поставок для российских систем вооружения, в частности ракет "Искандер".

Также новые санкции коснутся еще 14 членов Агентства социального дизайна (SDA), которое проводит информационные операции, чтобы подорвать суверенитет, демократию и верховенство права в Украине и во всем мире. Такие информационные операции финансируются Кремлем.

Кроме этого, новые ограничения будут препятствовать усилиям российского диктатора Владимира Путина, которые он направляет на то, что обойти санкции. Такие меры призваны заблокировать попытки Кремля восстановить связи с международной экономикой.

Ограничения коснутся 46 финансовых учреждений, которые помогают стране-агрессору России уклоняться от санкций. Также под ограничения попали Санкт-Петербургская валютная биржа и Российское агентство по страхованию вкладов, которое страхует российские банки.

Кроме этого, новые меры ударят по 18 судам "теневого флота", которые перевозят российскую нефть, а также по тем, кто способствует деятельности этого флота.

Санкции против РФ/ Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ЕС предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть. Снижение цены на нефть будет осуществлено в рамках нового пакета санкций против Москвы.

Также ранее сообщалось, что Мерц анонсировал новый "удар" по РФ. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал об итогах телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам Мерца, в результате разговора с Трампом, удалось согласовать увеличение давления на РФ с помощью санкций.

В The Times сообщили, что надежды на санкции США против РФ стали более призрачными. Выгодным для Путина является и то, что Трамп может отказался от участия американской стороны в переговорах по Украине.

Напомним, Трамп сказал, что пока не будет вводить новых санкций против РФ и назвал причину. Если сейчас ввести санкции против России, то ситуация может значительно ухудшиться, считает президент США.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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