Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

Вы узнаете:
- Когда ждать пика жары в Украине летом
- В какой месяц будут наблюдаться самые высокие температуры воздуха - свыше +30 градусов
Погода в Украине летом будет становиться жаркой постепенно. Жара в отдельные периоды времени будет накрывать практически все области, но некоторые регионы будут выделяться.
О том, в какой месяц погода в Украине будет самой жаркой, рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач, пишет "Телеграф".
Он отметил, что в июне температура воздуха будет расти каждую декаду и достигнет пика в последней, третьей декаде. Осадков в первый месяц лета будет мало.
"Июль покажет пик температуры в первой декаде (жара до +30 градусов и более) и в середине месяца и дальше будет умеренное тепло. Осадков много не будет. Август окажется неоднозначным в регионах Украины. В первой декаде на западе и частично севере будет тепло и даже жарко. И все же на юге, востоке и в центре Украины будет еще жарче, - поделился прогнозом народный синоптик.
По его словам, август, скорее всего, будет наиболее жарким периодом всего лета. В конце последнего месяца лета температура снизится и пройдут осадки, сказал народный синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударит +25 градусов - стала известна дата, когда Украину накроет резкое потепление. Потепление надвигается на Украину - совсем скоро украинцев порадуют летние температуры воздуха.
Также ранее сообщалось, что украинцам назвали дату идеальной погоды. В Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны, в течение дня ожидается +22°С.
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Кто такой Владимир Деркач
Владимир Деркач – народный синоптик из города Камень-Каширский Волынской области.
Наблюдает за погодой уже более 20 лет. Его метод прогнозирования основан на древних народных приметах, а также на наблюдениях за метеорологическими явлениями в особый период: от Рождества 25 декабря по григорианскому календарю до Рождества 7 января по юлианскому календарю.
По методике народного синоптика, каждый день в этом периоде соответствует определенному месяцу, и таким образом можно составить метеорологическую картину и спрогнозировать погоду на год вперед.
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