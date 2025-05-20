Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

Жарко будет по всей Украине, однако ряд регионов нашего государства будут выделяться.

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Ударит свыше +30 градусов/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда ждать пика жары в Украине летом

В какой месяц будут наблюдаться самые высокие температуры воздуха - свыше +30 градусов

Погода в Украине летом будет становиться жаркой постепенно. Жара в отдельные периоды времени будет накрывать практически все области, но некоторые регионы будут выделяться.

О том, в какой месяц погода в Украине будет самой жаркой, рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач, пишет "Телеграф".

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Он отметил, что в июне температура воздуха будет расти каждую декаду и достигнет пика в последней, третьей декаде. Осадков в первый месяц лета будет мало.

"Июль покажет пик температуры в первой декаде (жара до +30 градусов и более) и в середине месяца и дальше будет умеренное тепло. Осадков много не будет. Август окажется неоднозначным в регионах Украины. В первой декаде на западе и частично севере будет тепло и даже жарко. И все же на юге, востоке и в центре Украины будет еще жарче, - поделился прогнозом народный синоптик.

По его словам, август, скорее всего, будет наиболее жарким периодом всего лета. В конце последнего месяца лета температура снизится и пройдут осадки, сказал народный синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит +25 градусов - стала известна дата, когда Украину накроет резкое потепление. Потепление надвигается на Украину - совсем скоро украинцев порадуют летние температуры воздуха.

Также ранее сообщалось, что украинцам назвали дату идеальной погоды. В Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны, в течение дня ожидается +22°С.

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Кто такой Владимир Деркач Владимир Деркач – народный синоптик из города Камень-Каширский Волынской области. Наблюдает за погодой уже более 20 лет. Его метод прогнозирования основан на древних народных приметах, а также на наблюдениях за метеорологическими явлениями в особый период: от Рождества 25 декабря по григорианскому календарю до Рождества 7 января по юлианскому календарю. По методике народного синоптика, каждый день в этом периоде соответствует определенному месяцу, и таким образом можно составить метеорологическую картину и спрогнозировать погоду на год вперед.

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