'Не пропустите': украинцам назвали дату идеальной погоды

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- Прогноз погоды от Натальи Диденко
- Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В среду днем, 21 мая, в Украине ожидается идеальная температура воздуха в пределах +17...24°С. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, добавив, что "будет, наконец, везде тепло".
"Не пропустите этот редкий идеал. Пойдите погуляйте или, по крайней мере, пройдитесь между работой – в саду, парке или просто вдоль бульварчика. Наслаждаемся теплой погодой, кому надо - принимаем антигистаминные препараты от тополиного пуха, любуемся петушками, чаще уже поливаем калачики на балконе. Дожди 21 мая возможны в западных областях, в центре, на востоке Украины", - написала она.видео дня
В южной части и севере Украины (кроме Сумщины) без существенных осадков.
Ветер завтра будет с запада, умеренный, в восточных областях может оказаться сильным.
В Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны, в течение дня предполагается +22°С.
Как сообщает Укргидрометцентр, в среду, 21 мая, температура ночью опустится до +11°…+9°, а днем будет +22°…+24°. Переменная облачность. Без осадков.
В четверг, 22 мая, температура ночью опустится до +13°…+11°, а днем будет +22°…+24°. Переменная облачность. Без осадков.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украину возвращается тепло - стало известно, где и когда разогреет до +29 °С. В течение следующей недели в Украине ожидается неустойчивая погода.
Напомним, снег, мороз и ледяной ветер накрыли Украину - стало известно, где разбушевалась непогода. В Украине ожидаются опасные метеорологические явления.
Погода в Украине совсем скоро станет намного теплее. Летние температуры воздуха придут в наше государство в ближайший четверг, 22 мая.
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