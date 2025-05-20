'Не пропустите': украинцам назвали дату идеальной погоды

В Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны, в течение дня предполагается +22°С.

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Украинцам назвали дату идеальной погоды / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В среду днем, 21 мая, в Украине ожидается идеальная температура воздуха в пределах +17...24°С. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, добавив, что "будет, наконец, везде тепло".

"Не пропустите этот редкий идеал. Пойдите погуляйте или, по крайней мере, пройдитесь между работой – в саду, парке или просто вдоль бульварчика. Наслаждаемся теплой погодой, кому надо - принимаем антигистаминные препараты от тополиного пуха, любуемся петушками, чаще уже поливаем калачики на балконе. Дожди 21 мая возможны в западных областях, в центре, на востоке Украины", - написала она. видео дня

В южной части и севере Украины (кроме Сумщины) без существенных осадков.

Ветер завтра будет с запада, умеренный, в восточных областях может оказаться сильным.

В Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны, в течение дня предполагается +22°С.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду, 21 мая, температура ночью опустится до +11°…+9°, а днем будет +22°…+24°. Переменная облачность. Без осадков.

Погода в Украине 21 мая / Фото: meteo.gov.ua

В четверг, 22 мая, температура ночью опустится до +13°…+11°, а днем будет +22°…+24°. Переменная облачность. Без осадков.

Погода в Украине 22 мая / Фото: meteo.gov.ua

Наталия Диденко инфографика / Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украину возвращается тепло - стало известно, где и когда разогреет до +29 °С. В течение следующей недели в Украине ожидается неустойчивая погода.

Напомним, снег, мороз и ледяной ветер накрыли Украину - стало известно, где разбушевалась непогода. В Украине ожидаются опасные метеорологические явления.

Погода в Украине совсем скоро станет намного теплее. Летние температуры воздуха придут в наше государство в ближайший четверг, 22 мая.

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